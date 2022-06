Meteo, weekend del 18-19 giugno con sole e caldo molto intenso

Il caldo anomalo e l’assenza di piogge proseguiranno anche nei prossimi giorni, aggravando la drammatica siccità che sta colpendo molte delle nostre regioni, soprattutto quelle settentrionali. L’anticiclone nord africano infatti è tuttora in espansione addirittura verso la Francia, l’Europa centrale e la regione alpina, dove è attesa una breve ma intensa fase di caldo eccezionale (con picchi di 38 °C sabato a Parigi, di 36-37 °C domenica a Praga e Berlino e lo zero termico oltre i 4000 metri sulle Alpi). Nel nostro Paese, fino a domenica, le aree più calde saranno il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna dove si potranno raggiungere i 34/35 gradi, mentre le temperature saranno più vicine alla norma lungo il medio versante adriatico e al Sud, grazie ad una ventilazione settentrionale prevista per sabato. L’ondata di calore, secondo le attuali proiezioni, diverrà più intensa nel corso della prossima settimana, con un aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud e picchi in molte regioni di 35/38 gradi; sarà in ulteriore aumento anche il disagio notturno dovuto al caldo e ai crescenti tassi di umidità.

Previsioni meteo per sabato 18 giugno

Sabato Cielo quasi ovunque sereno o a tratti velato per il transito di nuvolosità alta e sottile; solo in montagna, nelle ore pomeridiane, si osserverà lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, con brevi e isolati temporali possibili sulle Alpi occidentali. Tempo più instabile fin dal mattino tra Calabria e Sicilia orientale, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità.



Temperature massime in lieve calo lungo il medio Adriatico e al Sud peninsulare, complice una temporanea ventilazione da nord, con valori compresi tra 24 e 30 gradi. Caldo intenso al Nord, su Toscana, Lazio e Sardegna con punte fino a 33-35 gradi. Moto ondoso in aumento nell’Adriatico centrale e meridionale e nello Ionio al largo.

Previsioni meteo per domenica 19 giugno

Domenica giornata di tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con nuvole nelle ore più calde su Alpi e Appennino meridionale, con il rischio di brevi e locali rovesci tra Valle d’Aosta e Alpi occidentali. Clima molto caldo per la stagione fin dal mattino, con le minime diffusamente oltre la soglia dei 20 gradi al Nord, nel Lazio, al Sud e in Sicilia; massime in rialzo nelle regioni del versante adriatico, stazionarie altrove, con clima afoso al Nord. Venti deboli, con rinforzi di Scirocco bei Canali delle Isole.