Meteo, weekend del 17-18 maggio con tempo più stabile

Il ciclone mediterraneo ‘Ines’ e la perturbazione ad essa collegata si muovono verso l’Egeo, abbandoneranno le regioni meridionali italiane entro le prime ore di sabato. Contemporaneamente, anche la perturbazione n.5, a carattere di fronte freddo, si sposterà verso est, tra i Balcani e l’Europa orientale, dove resterà più o meno stazionaria anche nel corso del fine settimana. Ne conseguirà un miglioramento del tempo sull’Italia, complice anche una parziale rimonta dell’alta pressione verso il Mediterraneo centro-occidentale. Una rimonta non troppo efficace e convinta, che lascerà spazio a locali episodi di instabilità atmosferica, limitatamente alle ore pomeridiane e in prossimità delle aree montuose. Nel frattempo le temperature, dopo il calo anche sensibile atteso nel corso della giornata odierna, riprenderanno a salire durante il weekend, in particolare da domenica, verso valori prossimi alla norma e dunque tipici di fine primavera. La tendenza per la prossima settimana resta molto incerta: tuttavia la prospettiva è per altre fasi piovose soprattutto nella seconda parte, con una perturbazione (la n.6) che rischia di rivelarsi intensa nel suo passaggio al momento previsto tra mercoledì e giovedì. Prima di questo peggioramento, tra lunedì e martedì breve assaggio d’estate, con picchi fino a 30 gradi su Sardegna e Sicilia.

Previsioni meteo per sabato 17 maggio

Sabato nuvolosità residua nella notte e in mattinata all’estremo Sud, con le ultime gocce di pioggia in Calabria. Nel resto del Paese prevarranno condizioni di tempo soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, addensamenti in sviluppo attorno alle zone montuose e interne limitrofe, associate a locali brevi rovesci o temporali più probabili lungo le Prealpi di Nord-Est, la Carnia, la dorsale centro-settentrionale e l’entroterra ligure.

Temperature: in rialzo nelle aree precedentemente interessate dal raffreddamento: clima primaverile nella norma, con valori per lo più compresi tra 19 e 24 gradi. Venti in attenuazione.

Previsioni meteo per domenica 18 maggio

Domenica nuvolosità variabile, sin dal mattino, su estremo Nord-Est, Liguria e regioni tirreniche, con occasionali brevi piogge non escluse. Nelle ore pomeridiane addensamenti per lo più concentrati attorno ai rilievi del Nord e della Penisola, con occasionali brevi fenomeni lungo le Prealpi venete, tra le Dolomiti e la Carnia. Per il resto tempo soleggiato, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in generale aumento, con punte massime diffusamente oltre i 20 gradi, fino a sfiorare i 25 gradi nelle Isole. Venti deboli o localmente moderati, si disporranno dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi.