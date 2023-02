Meteo weekend, crollano le temperature e arriva il freddo polare: ecco dove e quando

Le previsioni meteo del weekend ci avvertono di un crollano delle temperature. Da domenica, infatti, arriva una nuova ondata di freddo polare. Ecco le zone interessate e da quando torneremo nella morsa del gelo dopo aver goduto di temperature più primaverili grazie all'Anticiclone delle Azzorre che ha abbracciato l'Italia negli ultimi giorni.

Meteo weekend: le previsioni annunciano il ritorno del freddo

Cosa ci attende secondo le previsioni meteo del weekend tra oggi e domani? Ebbene una perturbazione - la numero 2 del mese di febbraio - sta scivolando lungo i Balcani, in direzione della Grecia, e nel farlo lambisce il versante orientale della nostra Penisola. Tale perturbazione porta con sé correnti gelide artiche che nella giornata di domenica irromperanno su tutto il nostro Paese. Ci si attende un ribasso delle temperature con pioggia e neve soprattutto al Sud. A inizio della prossima settimana, oltretutto, vi sarà un ulteriore calo termico per l’afflusso delle gelide correnti artiche, con la possibilità di qualche nevicata fino a quote molto basse soprattutto nel versante adriatico della Penisola.

Che tempo farà domenica? La giornata trascorrerà tra sole e nuvole. Vi potrà essere qualche debole nevicata fino a quote molto basse su:

Abruzzo

Molise

Puglia

versante ionico della Calabria

Il tempo, in serata, peggiorerà sulla Sardegna e nella notte qualche nevicata fino a quote molto basse potrà coinvolgere il Piemonte.

Cosa accadrà alle temperature? Ebbene queste ultime saranno ovunque in sensibile calo tanto che in alcune località le massime scenderanno anche di ben 10 gradi.

Previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana: i dettagli

Lunedì sarà una giornata con nuvole a Nord e sulle regioni adriatiche oltre che al Sud Peninsulare e sulla Sardegna. Potremo avere piogge diffuse in Sardegna, con neve oltre 800 metri, ma anche qualche nevicata fino a bassa quota su Alpi Occidentali e Appennino Abruzzese e Molisano. Sul resto d'Italia la giornata sarà soleggiata.

Martedì 7 febbraio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al Nord e sulle regioni centrali tirreniche e l' Umbria oltre che sulla fascia costiera della Campania e l'alto versante tirrenico della Calabria. Al contrario il tempo sarà invece perturbato sulle Isole maggiori con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse. Nuvolosità sparsa a carattere più irregolare, infine, interesserà il medio Adriatico, la Puglia, la Basilicata e la Calabria.

Quella di martedì sarà una giornata sarà molto fredda in tutta Italia con temperature abbondantemente sotto i valori normali del periodo con gelate diffuse notturne e mattutine.