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Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale

La tendenza meteo per il weekend vede ancora poca instabilità al Sud sabato 10, mentre domenica 11 il tempo migliora ovunque. Clima più fresco.
Tendenza7 Ottobre 2026 - ore 11:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza7 Ottobre 2026 - ore 11:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’intensa perturbazione che sta per investire il nostro Paese (la n.2 del mese), sabato 10 attraverserà le regioni del Sud per poi allontanarsi definitivamente dalla penisola. L’aria più fresca che segue il sistema perturbato determinerà un calo delle temperature anche sulle regioni meridionali.

Per l’inizio della prossima settimana i modelli indicano la formazione di un intenso anticiclone sull’Europa occidentale esteso fino al Mediterraneo occidentale e alle regioni occidentali italiane; le regioni meridionali e quelle del versante adriatico potrebbero restare esposte a correnti più fresche e meno stabili.

Nel fine settimana del 10-11 ottobre clima di stampo autunnale e instabilità residua al Sud e medio Adriatico: la tendenza meteo

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nel fine settimana. Sabato al mattino rovesci e temporali sparsi al Sud, sul Molise e, localmente, lungo le coste dell’Abruzzo; fenomeni in esaurimento sulla Sicilia orientale; sporadici rovesci sulla Sardegna occidentale. Nel corso del pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni sulle regioni meridionali. Sulle regioni centro settentrionali ampie schiarite, con tendenza ad aumento della nuvolosità sul settore alpino settentrionale.

Venti tesi meridionali nel canale d’Otranto; venti tesi di Maestrale sui canali di Sicilia e di Sardegna. Temperature in calo quasi ovunque nei valori minimi; massime in diminuzione sule regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali.

Domenica 11, grazie a un debole campo di alta pressione, si assisterà probabilmente ad un ritorno a condizioni di tempo buono o discreto su molte regioni italiane, con temperature prossime alle medie del periodo. Nel corso della giornata possibile aumento della nuvolosità su alta Toscana, Lombardia e Nordest, e in seguito possibili piogge sull’area del Levante Ligure e sull’estremo Nordest. Venti per lo più deboli.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Ottobre ore 14:49

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