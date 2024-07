Meteo, weekend con l'Anticiclone protagonista ovunque: ecco tutti i dettagli

Cosa dicono le previsioni meteo per questo weekend? L'Anticiclone sarà protagonista ovunque ovvero da Nord a Sud e sulle Isole. Dopo i violenti nubifragi di ieri il tempo migliorerà al Nord mentre proseguirà l'ondata di caldo con punte di 40 gradi al Sud e sulla Sicilia. Ecco tutte le ultime news e le tendenze per la prossima settimana.

Meteo weekend: sole e caldo con punte di 40 gradi in Sicilia

Le previsioni meteo continuano a sottolineare la presenza dell'Anticiclone da Nord a Sud. Vivremo un fine settimana all'insegna del sole e del grande caldo tanto che in Sicilia si arriverà a toccare anche i 40 gradi. Insomma l’Italia è alle prese con la quarta ondata di calore dall’inizio dell’estate, determinata dalla presenza dell’anticiclone africano, associato ad una massa d’aria di matrice sub-tropicale.

Al Nord le temperature, dopo il passaggio del fronte temporalesco di venerdì, subiranno una leggera flessioni, ma nelle regioni meridionali aumenteranno ulteriormente di 1 o 2 gradi al punto che, nelle zone interne di pianura o di valle, si supererà diffusamente la soglia dei 35 gradi, ma con picchi anche intorno o poco oltre i 40. Insomma grande caldo un po' ovunque. L'ondata di calore in atto risulterà piuttosto rilevante per intensità, estensione e durata. Secondo le attuali proiezioni infatti potrà proseguire fino al 21-22 luglio.

Le previsioni nel dettaglio

Oggi, sabato 13 luglio ci attende sia sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori un tempo ben soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Al Nord maggiore variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso, ma con scarse precipitazioni. Le temperature massime non saranno oltre i 30 gradi al Nord-Ovest, fino a 32-33 al Nord-Est, in lieve flessione in Toscana e Sardegna, fino a 40 gradi al Sud e in Sicilia.

Domenica 14 luglio avremo invece tempo stabile e soleggiato con un cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime diurne saranno in lieve aumento al Nord e sulla Sardegna. Il caldo sarà più intenso al Sud e in Sicilia, con punte fino a 40-42 gradi nell’entroterra.

Che tempo farà ad inizio settimana prossima?

Anche ad inizio settimana prossima proseguirà il dominio dell'Anticiclone. La potente ondata di calore proseguirà inalterata, senza soluzione di continuità in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove il caldo intenso ha avuto inizio già nei primi giorni di questa settimana. Ci attendono altre giorni con sole e temperature ben oltre le medie con massime diffusamente vicine o intorno ai 35 gradi e con picchi intorno ai 40.