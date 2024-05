Meteo weekend: che tempo farà nel primo fine settimana di maggio?

Il mese di maggio inizia con il passaggio della prima perturbazione che ha riportato piogge e maltempo in diverse regioni d'Italia. Non solo, torna anche la neve a quote elevate sulle Alpi con le temperature in calo quasi ovunque. Ecco le previsioni del primo weekend di maggio.

Che tempo farà nel primo fine settimana di maggio?

La perturbazione n.1 di maggio in transito sull'Italia ha generato un diffuso maltempo con piogge intense ed insistenti nelle regioni del Nord e tirreniche. Una fase di maltempo accompagnata anche da venti intensi e nevicate sulle Alpi a quote molto elevate. In calo anche le temperature che tornano su valori al di sotto della media del periodo. Il passaggio della perturbazione lascerà sull'Italia un clima instabile e variabile anche nella giornata di venerdì 3 maggio con il rischio di piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Da sabato 4 maggio è previsto un miglioramento anche se nelle regioni del Nord non si escludono piogge e rovesci per l'arrivo di una nuova perturbazione. Da domenica 5 maggio tempo in miglioramento con il sole.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 2 maggio: nuvole in buona parte del paese anche se nelle regioni del Sud con il passare delle ore sono previste le prime schiarite. Al Nord piogge e rovesci, ma il maltempo non risparmia anche Nord Ovest, regioni tirreniche e Sardegna. Le temperature massime in calo da Nord a Sud con valori al di sotto della media del periodo. Venerdì 3 maggio ancora nuvole su buona parte del paese. Nelle prime ore del mattino piogge e temporali sulle regioni centrali tirreniche e Campania. Ancora in calo le temperature con un lieve aumento nelle massime solo al Nord Ovest e Sardegna.

La tendenza meteo in Italia

Il primo weekend di maggio segna una inversione di marcia con un generale miglioramento del tempo. L’area depressionaria responsabile dell’attuale fase di maltempo lascerà il nostro paese lasciando spazio alla rimonta dell'alta pressione. Da sabato 4 maggio, infatti, tempo soleggiato in buona parte del paese anche se non si escludono annuvolamenti nelle zone del Nord e nelle aree interne peninsulari con il rischio di brevi piogge tra Basilicata e Puglia meridionale. Intanto da ovest si avvicinerà un’altra perturbazione atlantica, la n.2 di maggio, che interesserà l’Europa centrale tra la fine di sabato e la prima parte di domenica

Per la giornata di domenica 5 maggio le previsioni meteo delineano un tempo discreto con alternanza di sole e nuvole. Il rischio di piogge è basso e perlopiù limitato in alcuni settori delle Alpi. In risalita anche le temperature che da domenica torneranno verso valori in linea con il periodo e picchi di anche 25-26 gradi al Sud. Che tempo farà la prossima settimana? La tendenza è ancora molto incerta complice anche l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.3 di maggio, che potrebbe riportare piogge e maltempo al Nord. Attendiamo i prossimi aggiornamenti.