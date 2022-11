Meteo, nel weekend arriva il freddo con vento e pioggia: le previsioni del tempo

L'ultimo weekend di novembre 2022 sarà all'insegna del maltempo in Italia. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni climatiche con l'arrivo di maltempo e piogge che interesseranno il Sud e la Sicilia. Non solo, previste anche mareggiate, fortissime raffiche di vento e nevicate sull'Appennino centrale. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo Italia, in arrivo la perturbazione n.9 con pioggia, freddo e neve. Previsioni Weekend

Dopo qualche giorno di tregua, l'Italia sarà nuovamente attraversata da una forte ondata di maltempo. Un nuovo peggioramento è in arrivo nell'ultima settimana di novembre complice il passaggio di una nuova perturbazione atlantica, la n.9 del mese, che porterà una nuova fase di maltempo nelle regioni centro-meridionali dove sono previsti forti rovesci e temporali al Sud e in Sicilia e nevicate sull’Appennino centrale. Non solo, la perturbazione sarà accompagnata da un vortice ciclonico che innescherà forti venti e l'arrivo di aria più fredda con un sensibile calo termico delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 25 novembre: nuvole in aumento in Sardegna, Liguria, regioni centrali, Campania e Calabria dove sono previste anche isolate piogge. Non solo la pioggia si farà sentire anche in Sardegna e successivamente in Toscana, Romagna, Lazio, Campania.

Meteo weekend, rovesci e temporali al Sud e in Sicilia

Come sarà il tempo nell'ultimo fine settimana di novembre? Sabato 26 novembre tempo perlopiù soleggiato al Nord e Toscana. Nel resto del paese, invece, si segnalano temporali e rovesci, in alcuni casi anche intensi, che interesseranno in particolare le regioni del Sud e la Sicilia. Non solo, previsto anche il ritorno della dama bianca oltre 1100-1300 metri sull’Appennino centrale dove si potrà godere della bellezza della neve. Dalle prime ore del pomeriggio è prevista una attenuazione dei fenomeni nelle Marche, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Le temperature in calo e venti in notevole rinforzo fino a intensità di burrasca al Centro-Sud.

Per la giornata di domenica 27 novembre, invece, si faranno sentire gli ultimi effetti della perturbazione n.9 con rovesci e piogge intensi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Prevista anche la neve sull’Appennino lucano intorno ai 1400 metri circa. L'attenzione è rivolta tutta verso i settori ionici calabresi e alle zone interne limitrofe dove i fenomeni temporaleschi potranno risultare abbondanti e persistenti con il possibile rischio di nubifragi. A rendere ancor di più pericoloso il tutto anche il deflusso dei corsi d’acqua verso il mare con venti che soffieranno fino ai 70-80 Km/h. Un miglioramento è previsto con l’inizio della prossima settimana visto che da lunedì 28 novembre le previsioni meteo segnalano un clima più stabile su tutto il Paese.