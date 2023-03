Meteo weekend: che tempo farà nel fine settimana del 4-5 marzo?

Il primo weekend del mese di marzo vede l'Italia divisa in due: al Nord tempo stabile, mentre al Centro-Sud clima instabile per via degli effetti del ciclone mediterraneo. Il passaggio del ciclone Juliette si fa ancora sentire nelle regioni del Centro-Sud, ma da domenica cambia tutto. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, clima instabile al Centro Sud e in miglioramento al Nord

Gli effetti del ciclone mediterraneo Juliette, sviluppatosi nei giorni scorsi, continuano a farsi sentire al Centro-Sud ed Isole con un clima del tutto instabile. Nella giornata di venerdì 3 marzo è previsto un miglioramento del tempo nelle regioni del Nord, mentre nel resto del paese sono previste piogge e precipitazioni ancora più intense nelle regioni del Centro, Sardegna e Sicilia. Sabato 4 marzo ancora clima instabile al Sud e Isole. Da domenica cambia tutto con un miglioramento che coinvolgerà tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 3 marzo: tempo in deciso miglioramento al Nord, mentre si conferma nuvoloso nel resto del paese. Al Sud e Isole sono previste piogge sparse e locali rovesci che si faranno sentire anche tra Sicilia e Calabria meridionale. Non è da escludere poi la neve sui rilievi oltre i 1100-1400 metri. Le temperature massime segnano un leggero rialzo al Nord, mentre in calo in Sicilia.

Meteo, le previsioni del weekend: nuvole, pioggia e instabilità

Ma come sarà il meteo nel primo fine settimana di Marzo? Nella giornata di sabato 4 marzo nuvole e tempo instabile nelle regioni del Sud, mentre in Sardegna e Sicilia previste schiarite sin dalle prime ore del mattino con un possibile peggioramento da metà giornata. Non si escludono piogge deboli e isolate in Abruzzo e Molise. La quota neve, invece, è prevista in Appennino e sui rilievi delle isole maggiori tra i 1100-1300 metri. Nel resto del paese bel tempo con sole. Le temperature vicine allo zero al Nord con le massime in calo al Sud, ma in lieve aumento nel resto del paese.

Da domenica 5 marzo il vortice ciclonico si allontanerà dall’Italia dirigendosi verso Grecia facendo però sentire gli ultimi effetti solo al Sud e Isole dove sono previste nuvole e qualche debole pioggia che interesserà Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna. Al Centro-Nord previste schiarite anche se durante la giornata annuvolamenti potrebbe registrarsi a Nord-Est e tra Liguria e Toscana. Per la giornata di lunedì 6 marzo, invece, è previsto il passaggio di una fase perturbata che porterà pioggia e maltempo nelle regioni tirreniche, Sardegna, Sicilia e Calabria. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nella zona della Lombardia orientale, Nord-Est e alto Adriatico. Le temperature massime in calo al Nord e nel settore tirrenico peninsulare.