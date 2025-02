Meteo: weekend di Carnevale, la tendenza per sabato 1 e domenica 2 Marzo 2025

Maltempo in Italia con piogge forti ed abbondanti, ma temperature stabili lungo tutto lo stivale. Non aumenta però il freddo negli ultimi giorni di febbraio che segnano la fine del mese e l'arrivo del weekend di Carnevale 2025.

Meteo, le previsioni in Italia degli ultimi giorni di febbraio 2025

Gli ultimi giorni di febbraio sono segnati dal passaggio della perturbazione n.6 del mese che farà sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale con piogge e temporali, anche intensi. Non solo, nelle prossime ore è previsto l'arrivo della perturbazione n.7 del mese che si farà sentire, tra mercoledì e giovedì, dapprima nelle regioni del Nord e poi nel resto del Paese con precipitazioni intense ed abbondanti.

Non solo, previsto anche il ritorno della neve anche se a quote elevate. Il clima non sarà freddo con le temperature che, in buona parte del Paese, si manterranno su valori leggermente al di sopra della norma. Ancora incerta l'evoluzione per il fine settimana che segna l'ingresso nel mese di marzo, anche se la tendenza meteo delinea l'arrivo della prima perturbazione di marzo a cavallo del weekend di Carnevale 2025.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 25 febbraio: nuvole in tutta Italia con schiarite Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Piogge e temporali durante tutto l'arco della giornata nelle regioni del Nord, ma anche peninsulari e Sardegna. Torna la neve sulle Alpi intorno ai 1500-1600 metri.

Anche mercoledì 26 febbraio alternanza tra nuvole e schiarite con il rischio di rovesci e temporali in Lombardia orientale e meridionale, le regioni di Nord-Est e tirreniche fino alla Campania, Umbria e Marche. Non si escludono fenomeni localmente intensi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre la neve torna ad imbiancare il settore alpino e prealpino centro-orientale oltre 1200-1400 metri.

Meteo, che tempo farà nel weekend di Carnevale 2025?

Gli aggiornamenti meteo per l’ultima parte della settimana confermano che il mese di febbraio si chiuderà venerdì 28 con uno scenario per lo più tranquillo, anche se non mancheranno nuvole qualche debole pioggia, mentre nel weekend dovremo fare i conti con un nuovo peggioramento e un deciso aumento del freddo. In particolare, nella giornata di venerdì il tempo sarà per lo più stabile, con ampi rasserenamenti al Nord.

Inizialmente il tempo sarà soleggiato anche in Puglia, in Calabria e in Sardegna, mentre una nuvolosità non compatta transiterà sul resto del Centro-Sud, con qualche pioggia a carattere isolato possibile sull’alta Toscana e tra Lazio e Campania. I venti saranno per lo più deboli, con un residuo Maestrale a inizio giornata sul canale di Sicilia e il basso Ionio. Le temperature minime saranno in calo in gran parte dell’Italia, le massime in aumento al Sud e in Sicilia. Le attuali proiezioni per il weekend confermano poi l’arrivo della prima perturbazione di marzo, che sabato si avvicinerà dal Mediterraneo portando un peggioramento in Sardegna e nelle regioni meridionali.

Nel frattempo un’intensa ventilazione da nord-est trasporterà verso l’Italia correnti di aria fredda dall’Europa orientale, dando luogo a un brusco calo delle temperature a partire dal Nord e dalle regioni adriatiche. Proprio nei giorni che secondo la convenzione danno inizio alla primavera meteorologica, al via sabato 1 marzo, il clima tornerà dunque a farsi invernale, con un sensibile calo termico che tra domenica e lunedì dovrebbe estendersi a tutte le nostre regioni.

Le correnti fredde nord-orientali favoriranno anche lo sviluppo di un vortice ciclonico, che secondo allo scenario che al momento si profila come più probabile sarà responsabile di precipitazioni soprattutto sul medio versante adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori. L’attuale tendenza per i giorni successivi suggerisce un nuovo e marcato rialzo delle temperature, ma sarà necessario seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni per conoscere conferme su questa evoluzione.