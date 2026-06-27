Meteo: weekend bollente! Fino a 40 gradi, afa e notti tropicali

Anche nell’ultimo weekend di giugno l’alta pressione africana occuperà stabilmente la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi, mentre il caldo afoso risulterà sempre intenso, con possibili picchi vicini ai 40 gradi.

Il caldo risulterà opprimente anche nel corso delle ore notturne: la prossima sarà infatti una notte tropicale in quasi tutte le nostre città, con le minime che rimarranno in generale sopra i 20 gradi e in diverse località addirittura oltre i 25 gradi, facendo registrare valori non lontani dalle massime normalmente attese in questo periodo dell’anno.

L’alta pressione e il tempo soleggiato, accompagnati dall'eccezionale ondata di calore, insisteranno anche nei primi giorni della prossima settimana mentre con l’inizio di luglio (tra mercoledì 1 e venerdì 3), come confermano anche le ultime proiezioni, è possibile un aumento dell’instabilità e un generale calo termico, con temperature più vicine alla norma, grazie all’arrivo sulla nostra Penisola di correnti relativamente più temperate.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 27 giugno

Al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi cumuliformi attorno alle zone montuose del Paese, sempre tanto sole altrove: improvvisi temporali di calore su Alpi, rilievi tra basso Lazio e Abruzzo, Appennino calabro-lucano e zone interne di Sicilia e Sardegna. In serata ancora qualche rovescio sulle Alpi.

Caldo afoso sempre intenso: minime quasi ovunque oltre 20 gradi; massime in generale comprese fra 30 e 37 gradi, con punte fino a 38-39 gradi sulla bassa valle padana e in Toscana. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 28 giugno

Al mattino cielo sereno in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, con isolati temporali di calore più probabili nel settore alpino e prealpino, molto più raramente nelle restanti zone montuose del Paese. Occasionali fenomeni non esclusi, entro la sera, anche in pianura tra il Piemonte e l’ovest della Lombardia.

Temperature minime all’alba diffusamente oltre i 20 gradi, in alcune località anche attorno ai 26-27 gradi; massime in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese tra 30 e 38 gradi, con punte di 39-40 gradi, più probabili sulla bassa val padana, su Toscana Umbria e Lazio. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche nei temporali. Mari calmi o poco mossi.