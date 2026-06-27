FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: weekend bollente! Fino a 40 gradi, afa e notti tropicali

Meteo: weekend bollente! Fino a 40 gradi, afa e notti tropicali

Le previsioni meteo per oggi, 27 giugno, indicano l'inizio di un weekend bollente, con picchi di 40°C e notti tropicali. Temporali sui rilievi.
Previsione27 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione27 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche nell’ultimo weekend di giugno l’alta pressione africana occuperà stabilmente la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi, mentre il caldo afoso risulterà sempre intenso, con possibili picchi vicini ai 40 gradi.

Il caldo risulterà opprimente anche nel corso delle ore notturne: la prossima sarà infatti una notte tropicale in quasi tutte le nostre città, con le minime che rimarranno in generale sopra i 20 gradi e in diverse località addirittura oltre i 25 gradi, facendo registrare valori non lontani dalle massime normalmente attese in questo periodo dell’anno.

L’alta pressione e il tempo soleggiato, accompagnati dall'eccezionale ondata di calore, insisteranno anche nei primi giorni della prossima settimana mentre con l’inizio di luglio (tra mercoledì 1 e venerdì 3), come confermano anche le ultime proiezioni, è possibile un aumento dell’instabilità e un generale calo termico, con temperature più vicine alla norma, grazie all’arrivo sulla nostra Penisola di correnti relativamente più temperate.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 27 giugno

Al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi cumuliformi attorno alle zone montuose del Paese, sempre tanto sole altrove: improvvisi temporali di calore su Alpi, rilievi tra basso Lazio e Abruzzo, Appennino calabro-lucano e zone interne di Sicilia e Sardegna. In serata ancora qualche rovescio sulle Alpi.

Caldo afoso sempre intenso: minime quasi ovunque oltre 20 gradi; massime in generale comprese fra 30 e 37 gradi, con punte fino a 38-39 gradi sulla bassa valle padana e in Toscana. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 28 giugno

Al mattino cielo sereno in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, con isolati temporali di calore più probabili nel settore alpino e prealpino, molto più raramente nelle restanti zone montuose del Paese. Occasionali fenomeni non esclusi, entro la sera, anche in pianura tra il Piemonte e l’ovest della Lombardia.

Temperature minime all’alba diffusamente oltre i 20 gradi, in alcune località anche attorno ai 26-27 gradi; massime in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese tra 30 e 38 gradi, con punte di 39-40 gradi, più probabili sulla bassa val padana, su Toscana Umbria e Lazio. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche nei temporali. Mari calmi o poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo 27 giugno: caldo opprimente con picchi di 40 gradi! Fino a 27 gradi di notte
    Previsione27 Giugno 2026

    Meteo 27 giugno: caldo opprimente con picchi di 40 gradi! Fino a 27 gradi di notte

    Le previsioni meteo per oggi, sabato 27 giugno, indicano un caldo ancora più intenso e opprimente, con notte tropicale praticamente ovunque.
  • Meteo: ultimo weekend di giugno caldo e afoso giorno e notte!
    Previsione26 Giugno 2026

    Meteo: ultimo weekend di giugno caldo e afoso giorno e notte!

    Le previsioni meteo per il weekend 27-28 giugno indicano un caldo sempre più intenso e afoso, con valori diurni verso i 40 gradi. Calura di notte
  • Meteo: caldo e afa sempre più intensi! Picchi fino a 39 gradi
    Previsione26 Giugno 2026

    Meteo: caldo e afa sempre più intensi! Picchi fino a 39 gradi

    Le previsioni meteo per oggi, 26 giugno, indicano un'intensificazione del caldo con picchi fino a 38-39 gradi e oltre 25 gradi nelle ore notturne
  • Meteo, sole e caldo afoso intenso: le previsioni del 26-27 giugno
    Previsione26 Giugno 2026

    Meteo, sole e caldo afoso intenso: le previsioni del 26-27 giugno

    Alta pressione sub-tropicale ancora protagonista fino alla fine del mese di giugno. Qualche temporale sui rilievi e caldo in ulteriore aumento. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio luglio tregua dal gran caldo, ma occhio al maltempo! La tendenza
Tendenza27 Giugno 2026
Meteo: a inizio luglio tregua dal gran caldo, ma occhio al maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di luglio indica finalmente una tregua dalla calura estrema ma con un prezzo da pagare, ovvero un intenso maltempo
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
Tendenza26 Giugno 2026
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
La tendenza meteo per la fine di giugno e i primi giorni di luglio indica ancora caldo rovente e afoso con cambio di scenario da mercoledì 1.
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Tendenza25 Giugno 2026
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Anticiclone nord-africano protagonista fino alla fine del mese di giugno. A inizio luglio possibile afflusso di aria più fresca e instabile ma attenzione al rischio di violenti temporali.. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 27 Giugno ore 11:22

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154