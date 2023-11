Meteo, nel weekend arriva l'inverno con irruzione artica: vento forte e neve a quote medio basse

L'inverno entrerà nel vivo e nel corso del fine settimana assisteremo a un vortice di aria fredda che porterà vento forte e neve anche a quote medio-basse. In particolare nella giornata di sabato l'irruzione artica piomberà nel nostro Paese con freddo, forte vento e nevicate anche in pianura.

Ultimo weekend di novembre 2023 con freddo e neve: ecco dove

La perturbazione numero 10 del mese ci terrà compagnia fino a domani - giovedì 23 novembre - con un vortice di bassa pressione e l'abbassamento delle temperature al Centro-Sud. Venerdì avremo un netto miglioramento del tempo, che rappresenterà però una parentesi di breve durata. Già nella serata di venerdì infatti, una nuova perturbazione - la numero 11 del mese di novembre - porterà a un netto peggioramento a partire dal settore alpino, con le prime deboli nevicate nel settore centro-orientale di confine.

Il fronte freddo attraverserà il Paese nella giornata di sabato, e porterà precipitazioni soprattutto al Sud. L'irruzione artica si farà sentire anche sul medio versante adriatico, dove potrebbero verificarsi le prime nevicate della stagione anche a quote sotto i 1000 metri.

Come spesso accade quando le correnti si dispongono tese dai quadranti settentrionali, gran parte del Nord e del medio versante tirrenico vedranno un tempo asciutto e soleggiato, seppur con clima rigido e forti gelate notturne in montagna. Fa eccezione l'Appennino dove non si escludono nevicate a quote intorno a 900/1000 metri. Anche le Alpi di confine vedranno nevicate in calo fin verso il fondovalle, soprattutto in Alto Adige.

Fine settimana con forte vento e temperature in tracollo

Nell'ultimo fine settimana di novembre sono previste forti raffiche di vento, con folate che - nella giornata di sabato - potranno raggiungere anche i 100 km/h. L'irruzione artica piloterà sul nostro Paese masse d'aria molto fredda che - dall'Artico - si spingeranno verso il cuore dell'Europa.

La nostra Penisola, sebbene in maniera smorzata, risentirà di questa nuova irruzione con un forte abbassamento delle temperature. L'ultimo weekend di novembre si preannuncia così caratterizzato dall'aria d'inverno.