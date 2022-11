Meteo, nel weekend arriva il freddo con vento e pioggia: le previsioni del tempo

Si preannuncia un fine settimana di maltempo in buona parte del paese. Dopo un giovedì tranquillo con bel tempo e clima stabile, le previsioni meteo dell'ultimo weekend di novembre sono all'insegna del freddo, pioggia e vento. Scopriamo tutte le zone interessate.

Meteo, pioggia e maltempo complice la perturbazione numero 8

Dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni, l'Italia sta vivendo delle giornate di tregua con clima stabile e sole da Nord a Sud. La situazione è solo passeggera, visto che nelle prossime ore le previsioni meteo parlano chiaro: è in arrivo una nuova violenta perturbazione, la n.8 del mese, che porterà pioggia, freddo e vento forte. Il passaggio della tempesta è previsto per venerdì 25 novembre e porterà con sé una nuova fase di maltempo nelle regioni centro-meridionali, con possibilità di forti rovesci e temporali soprattutto al Sud e in Sicilia e nevicate sull'Appennino centrale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 24 novembre: giornata in prevalenza stabile e soleggiata ad eccezione di qualche isolata pioggia in Calabria, Sicilia e in alcune regioni del Centro. Nelle prime ore del mattino banchi di nebbia potrebbero presentarsi sulla Pianura Padana orientale e in Toscana. In calo le temperature al Nord, mentre le massime resteranno stazionaria quasi ovunque.

Meteo weekend, le previsioni di venerdì 25 e sabato 26 novembre

Dopo una giornata di sole e clima stabile, la situazione climatica peggiorerà in Italia dalle prime ore di venerdì 25 novembre. Le nuvole torneranno prepotentemente in Sardegna, Liguria e regioni centrali accompagnate anche da piogge in Toscana e Sardegna. Cielo perlopiù sereno in Lombardia, mentre nebbie in Emilia. Il clima peggiorerà nel pomeriggio con l'arrivo di rovesci e temporali che dalla Sardegna si sposteranno verso Marche, Lazio e Campania. Le temperature in diminuzione quasi ovunque con venti moderati di Maestrale.

La tendenza dei giorni successivi segnala un peggioramento per via del passaggio della perturbazione n.8 del mese che colpirà dapprima le regioni meridionali portando tempo perturbato e ventoso. Nella giornata di sabato 26 novembre annuvolamenti sparsi al Nord, mentre nel resto del paese schiarite. Non mancheranno le piogge: dal Lazio fino al Sud e Sicilia con i temporali che si sposteranno anche verso Marche e Abruzzo. Oltre alla pioggia è prevista la neve sull'Appennino centro-meridionale intorno ai 1400 metri circa. Per fortuna nella giornata di domenica 27 novembre è previsto bel tempo con sole al Nord e Sardegna, mentre schiarite al Centro. Il maltempo insisterà ancora in Basilicata, Calabria, Puglia meridionale e nord della Sicilia e Calabria. Previste anche nevicate fino 1200-1000 metri sui rilievi della Basilicata.