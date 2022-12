Meteo weekend 3-4 dicembre, si inizia con pioggia e vento? Ecco dove

Il mese di dicembre è arrivato e il primo fine settimana ci regala una sorta di inverno anticipato visto che le previsioni segnalano pioggia e freddo lungo tutto lo stivale. Un weekend all'insegna del tipico clima natalizio in buona parte del paese. Ecco le previsioni.

Meteo weekend del 3 e 4, dicembre parte con il freddo

La tregua climatica degli ultimi giorni ha le ore contate. Nel cuore della notte di venerdì 2 dicembre, infatti, è previsto l'arrivo della perturbazione n.1 di dicembre che si abbatterà dapprima sulle regioni del Centro-Sud portando maltempo e pioggia. Successivamente l'ondata di maltempo si estenderà nel resto del paese con freddo, rovesci e il ritorno della neve sulle Alpi e Appennini. Il passaggio della prima perturbazione di dicembre arriva dal Mediterraneo sud-occidentale spostandosi, nella giornata di venerdì 2, verso le regioni centro-meridionali con piogge e rovesci che interesseranno la Campania. Con il passare delle ore la sua forza raggiungerà anche le regioni del Nord segnando anche il ritorno della neve sulle Alpi e sull’Appennino ligure.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 2 dicembre: al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con possibili precipitazioni in Piemonte, Lombardia e Triveneto. Piogge nevose, invece, sono previste lungo i settori alpini e prealpini fin verso 800-1000 m circa. Al Centro-Sud e sulle Isole nuvolosità diffusa, anche se nel primo pomeriggio sono previste le prime piogge su basso Lazio e Campania e successivamente in Puglia e a buona parte delle restanti regioni centrali. Le temperature in lieve calo al Nord, mentre registreranno un lieve rialzo al Sud e sulle Isole.

Meteo, le previsioni di sabato 3 e domenica 4 dicembre

Per la giornata di sabato 3 dicembre le previsioni meteo delineano da Nord a Sud cielo nuvoloso e coperto. Non mancheranno le piogge, dapprima sulle regioni di Nordovest, Emilia Romagna, regioni centrali, alta Campania, Puglia meridionale e settori ionici e successivamente anche nelle regioni del Nord. Da non escludere rovesci, anche localmente intensi, lungo il versante tirrenico, Calabria meridionale e Sicilia orientale. La neve è attesa sulle Alpi e Appennino ligure fin verso 800-1000 metri. In calo le temperature.

Anche la giornata di domenica 4 dicembre è all'insegna di una certa instabilità climatica con cielo coperto al Nord e Toscana dove sono previste anche piogge. Il maltempo si estenderà poi verso il Friuli, levante ligure e nord della Toscana con rovesci e fenomeni temporaleschi anche intensi. La dama bianca non mancherà sulle Alpi oltre i 1300-1600 metri. Anche al Sud tempo incerto con possibili rovesci in Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Come sara il tempo la prossima settimana? Le previsioni al momento parlano di un possibile miglioramento: il maltempo, infatti, lascerà l'Italia complice un debole promontorio anticiclonico sul Mediterraneo che regalerà qualche giornata con tempo più soleggiato e asciutto.