Meteo, vortice sull'Italia: maltempo e vento forte al Sud fino a giovedì 23

Il centro del vortice depressionario, attualmente sulle nostre regioni centro-meridionali, si muove lentamente verso sud ed entro giovedì 23 si porterà fra la Sicilia e la Tunisia. Da questa posizione potrà ancora condizionare il tempo dell’estremo Sud ed alimentare una ventilazione intensa con raffiche fino a burrascose nei canali delle Isole.

Venerdì 24 la perturbazione si allontana definitivamente determinando quindi una temporanea fase di tempo stabile. Questa tregua sarà di breve durata; si conferma infatti l’arrivo di un nuovo fronte di aria fredda, questa volta di origine artica, che porterà precipitazioni nelle Alpi di confine e ancora una volta al Centro-Sud.

L’irruzione dell’aria decisamente più fredda causerà un tracollo delle temperature in tutto il Paese, con il freddo reso ancora più pungente dai forti venti settentrionali. Nell’arco di 24-36 ore si passerà da una situazione di temperature oltre la norma per la terza decade di novembre a valori che nel fine settimana saranno anche leggermente sotto le medie stagionali.

Il clima sarà quindi diffusamente dal sapore invernale e tra domenica e lunedì saranno possibili le prime gelate notturne significative in pianura al Nord. In questo contesto, per almeno una settimana non sono previste precipitazioni su gran parte delle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 23

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio. Nuvolosità irregolare altrove con tendenza a schiarite anche sulle coste campane e nell’ovest della Sardegna. Possibili piogge in Puglia, Basilicata, Calabria, Appennino campano, Sicilia orientale e meridionale, con possibili rovesci o temporali in Calabria. Qualche sporadica pioggia anche sulla Sardegna sud-orientale e inizialmente anche in Molise. Alla sera attenuazione delle precipitazioni.

Temperature minime vicine allo zero in molte zone del Nord; massime per lo più in rialzo al Centro-Sud, in leggero calo in Val Padana. Venti moderati o forti su Ionio, Tirreno e intorno alle Isole, con raffiche burrascose nei canali delle Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 24

Al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso al Sud e in Sicilia, in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia; qualche banco di nebbia all’alba sulla pianura veneta. In giornata nuvole in moderato aumento in Sardegna, sul medio e basso Tirreno e nelle Alpi più settentrionali di confine con tendenza a qualche piovasco in Campania e, specie verso sera, a deboli nevicate fino ai fondovalle nel nord dell’Alto Adige.

Temperature minime in calo al Centro-Sud; massime ancora sopra le medie stagionali. Venti e moto ondoso in temporanea attenuazione: residui rinforzi da sud nel Canale d’Otranto, Maestrale via via più intenso sul Mare di Sardegna dove i mari saranno molto mossi.