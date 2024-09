Meteo 16 settembre, vortice ciclonico sull'Italia: maltempo e calo termico

Questa nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni meteo spesso perturbate e piovose a causa di un vortice ciclonico in arrivo dai Balcani (perturbazione numero 5 del mese).

In particolare, lunedì 16 settembre osserveremo un aumento della nuvolosità con alcune piogge e rovesci. Le precipitazioni saranno più diffuse martedì, accompagnate da venti in deciso rinforzo. Nei giorni successivi l’area depressionaria rimarrà posizionata proprio sul nostro Paese portando altre fasi di maltempo. Il vortice ciclonico non sarà accompagnato da aria fredda, me le temperature subiranno comunque una decisa diminuzione nei valori diurni per effetto della copertura nuvolosa e delle precipitazioni.

Le previsioni per lunedì 16 settembre

Nuvole in aumento in quasi tutta l’Italia, a partire dal Nord-Est, dal medio versante adriatico e dal Sud. Più spazi di sereno ma con delle velature in Piemonte e Liguria. Nel corso della giornata piogge su Venezie e Alpi orientali, neve in Alto Adige dai 1.700 metri; rovesci e qualche temporale al Centro-Sud, escluse le Marche e la Toscana. In serata piogge sparse al Nord-Est, rovesci in Romagna, nel Lazio e al Sud. Temperature massime in calo. Moderato Maestrale in Sardegna e nel canale di Sicilia. Ventoso a tratti anche sulle Alpi.

Le previsioni per martedì 17 settembre

Giornata in gran parte nuvolosa o molto nuvolosa con maggiori schiarite sulle Alpi del Triveneto, in Friuli Venezia Giulia, nordovest della Toscana e Sardegna. Nel corso della giornata piogge sparse intermittenti al Nord-Ovest, Emilia Romagna, gran parte del Centro-Sud e in Sicilia; fenomeni localmente anche di moderata intensità.

Temperature in generale diminuzione. Venti in moderato rinforzo intorno a un centro di bassa pressione posizionato sul Tirreno meridionale, fino a forti di Bora sull’alto Adriatico. Mari in generale mossi.