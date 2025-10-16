Meteo, vortice ciclonico in azione: ancora forte maltempo al Sud e in Sicilia. Le previsioni dal 16 ottobre

L’alta pressione, ancora ben salda sull’Europa nord-occidentale, continua a rimanere estesa verso la parte settentrionale dell’Italia dove il tempo si mantiene stabile. I settori centro-meridionali del nostro Paese, invece, restano esposti a un vortice di bassa pressione che, anche domani, darà origine a precipitazioni localmente intense soprattutto al Sud e in Sicilia.

Venerdì le regioni meridionali e quelle del medio Adriatico saranno interessate ancora da piogge e locali rovesci, ma con tendenza a un graduale miglioramento nella seconda parte del giorno. Nel frattempo, infiltrazioni di aria più fredda da est determineranno un ridimensionamento delle temperature che in diverse zone scenderanno leggermente al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per giovedì 16 ottobre

Ancora maltempo al Sud e in Sicilia, con molte nuvole, piogge e temporali localmente intensi. Nubi e piogge più deboli e isolate su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Brevi rovesci possibili fra mattina e pomeriggio anche in Sardegna. Nel resto d’Italia tempo più stabile con solo degli annuvolamenti sparsi su Alpi, Piemonte e Appennino. Alla sera migliora sulle Isole.

Temperature stazionarie o in leggero calo. Giornata ventosa al Centro-Sud, con forte Scirocco fra Ionio e basso Adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 17 ottobre

Cielo nuvoloso con ancora delle precipitazioni sparse e intermittenti, anche sotto forma di rovescio o temporale, al Sud, nella Sicilia settentrionale, in Abruzzo e Molise, tendenti ad attenuarsi gradualmente dalla sera. Tempo più stabile nel resto del Paese, con ampie schiarite, a parte degli annuvolamenti su Alpi, Piemonte, Appennino, Marche, Umbria e basso Lazio.

Temperature massime in leggero rialzo al Sud e in Sicilia; valori sempre intorno alla media o leggermente sotto. Ancora ventoso soprattutto intorno alla Puglia e alla Sicilia.