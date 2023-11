Meteo, via vai di perturbazioni: da martedì 7 pioggia al Centro-Sud

Le condizioni meteo rimarranno perturbate per tutta la settimana, a cominciare già dalla giornata odierna: tra martedì 7 e mercoledì 8 infatti una nuova perturbazione (la numero 4 di novembre) attraverserà l’Italia, accompagnata da piogge che bagneranno soprattutto il Centro-Sud, comunque con intensità minore rispetto a quanto accaduto di recente.

Una seconda perturbazione (la numero 5 del mese) arriverà in rapida sequenza già giovedì 9 e, decisamente più attiva della precedente, investirà tutto il Paese tra la seconda parte del giorno e la giornata di venerdì 10: non si possono escludere, durante questo passaggio perturbato, fenomeni meteo di nuovo di forte intensità.

In fine, nell’ultime parte della settimana, potrebbe passare l’ennesima perturbazione (la numero 6 del mese): il suo arrivo al momento è atteso tra la fine di sabato 11 e la giornata domenica 12, con nuove piogge soprattutto al Centro-Sud, ma la tendenza resta ancora molto incerta.

Dal punto di vista delle temperature, a partire da metà settimana si profila l’afflusso di aria più fredda, di origine nord atlantica, con coinvolgimento di tutta la Penisola, fino alle estreme regioni meridionali dove quindi terminerà la fase di tempo insolitamente caldo.

Le previsioni meteo per martedì 7

In prevalenza bello al Nordovest e all’estremo Sud. Nuvole altrove: deboli piogge, nel corso del giorno, su Venezie, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna; neve sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1400-1500 metri.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, Campania e Sardegna, in crescita in gran parte del Sud: ancora caldo anomalo in Sicilia, dove sono possibili punte fino a 30 gradi. Venti in prevalenza meridionali, deboli o localmente moderati. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi il basso Ligure e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 8

Cielo molto nuvoloso al Sud, con piogge sparse localmente anche moderate o sotto forma di rovesci isolati. In serata tendenza ad un miglioramento. Al Centro e sulla Sardegna schiarite ampie sin dal mattino e tempo a tratti anche soleggiato. Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, ma con un aumento del rischio nebbie all’alba sulla valle padana.

Temperature minime in calo al Nord dove al mattino presto si scenderà anche sotto i 5 gradi. Massime in diminuzione anche al Sud, con gli ultimi picchi fuori stagione su Calabria e Sicilia ioniche. Venti: si disporranno da nordovest, moderati o localmente tesi sui mari di ponente.