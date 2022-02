Meteo, venti forti e freddo in arrivo anche in Italia: raffiche fino a 100 km/h. Ecco dove e quando

Previsioni Meteo. Freddo e vento forte in arrivo su buona parte dell'Italia. Si preannuncia un fine settimana all'insegna di un peggioramento delle condizioni climatiche sin dalla notte di domenica 20 febbraio 2022 con una notevole intensificazione delle correnti. La situazione peggiorerà poi con l'inizio della settimana con il presentarsi di una forte corrente gelida accompagnata da venti forti e temperature in calo. Vediamo le località coinvolte.

Meteo, tempo nuvoloso e abbassamento delle temperature. Lunedì vento forte

Per la giornata di domenica 20 febbraio 2022 le previsioni meteo segnalano schiarite al Nord e nuvole al Centro Sud. La situazione climatica subirà un brusco cambiamento nella notte di domenica quando è prevista una notevole intensificazione delle correnti. E' solo l'inizio visto che il peggioramento è atteso per la giornata di lunedì 21 febbraio con l'arrivo di una bassa pressione accompagnata da forti venti.

In particolare nelle regioni del Nord si segnalano: piogge consistenti, venti forti e un brusco calo delle temperature. Nelle regioni settentrionali, invece, vento forte e il possibile ritorno della neve sui rilievi di confine. Le piogge nelle regioni del Nord interesseranno in particolare le Alpi di confine con neve anche al di sotto dei 1000 metri. Le zone del Centro Sud, invece, saranno interessate da nevicate al di sopra dei 1.000-1.200 metri e da piogge e vento.

Forti correnti e venti sono previsti per la giornata di lunedì 21 febbraio 2022. Le previsioni meteo, infatti, segnalano fortissime raffiche di vento che potrebbero arrivare anche a 100km/h in diverse regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Possibili disagi in diverse città della pianura.

Raffiche di vento: è allerta meteo in Italia

Il vento arriverà a soffiare davvero forte da lunedì 21 febbraio 2022 nelle regioni del Nord. Come detto sono previste raffiche di vento che potrebbero arrivare fino ai 100km/h in diverse zone della pianura e regioni del Nord.

Non solo, previste anche mareggiate con onde di 6-7 metri d’altezza. Il vento maestrale soffierà forte anche lungo la costa della Sicilia occidentale raggiungendo poi i litorali tirrenici centro-meridionali. Infine raffiche di vento oltre i 70km/h sono attese lungo l'Adriatico e lo Ionio e in particolare sulle coste pugliesi e in provincia di Reggio Calabria.