Meteo: tra venerdì 14 e sabato 15 quasi estate al Sud! Maltempo intenso altrove

Fino a sabato 15 marzo l’Italia sarà raggiunta da altre due perturbazioni (la n. 6 e 7 del mese di marzo) che porteranno nuove fasi di intenso maltempo su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna. La prima transiterà tra la notte di giovedì 13 e venerdì 14 mattina mentre la seconda arriverà alla fine di venerdì per poi insistere sabato. Le piogge, con rischio di qualche temporale, potranno risultare localmente di forte intensità. Sull’arco alpino sono previste nevicate con accumuli notevoli oltre i 1500 metri di quota, ma la neve scenderà fin verso i 1000 metri. Il quadro previsionale appena delineato potrebbe dar luogo a condizioni meteorologiche avverse e conseguenti situazioni di criticità. Il consiglio, dunque, è quello di seguire le allerte emesse dalla Protezione Civile.

Il Sud e la Sicilia godranno invece di condizioni di tempo nel complesso stabile e abbastanza soleggiato ma soprattutto verranno investite da intense correnti sciroccali che favoriranno la risalita di una massa d’aria calda dal Nord Africa. Le temperature tra venerdì e sabato subiranno una improvvisa impennata con un clima quasi estivo: non esclusi locali picchi vicini ai 30 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia.

Da domenica 16 è atteso un miglioramento del tempo che dovrebbe poi proseguire nella prima parte di settimana grazie ad un graduale rinforzo dell’alta pressione. Le temperature potrebbero però subire un brusco e sensibile calo a causa dell’arrivo di una massa d’aria fredda di origine artica che potrebbe riportare l’Italia verso un clima invernale.

Le previsioni meteo per venerdì 14 marzo

Giornata molto nuvolosa al Nord con piogge sparse al mattino in Liguria, Lombardia e Nord-Est; fenomeni anche intensi tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione. Molte nubi e tempo piovoso in Toscana con rischio al mattino di temporali. Nuvolosità sparsa irregolare con piogge più deboli e isolate nel resto del Centro, in Sardegna e Campania. Ampie schiarite all’estremo Sud e in Sicilia.

Venti meridionali da moderati a localmente forti al Centro-Sud. Mari ovunque mossi o molto mossi. Temperature massime in calo al Nord; in sensibile aumento al Sud e in Sicilia con punte anche vicine ai 30 gradi tra il nord della Sicilia e la Calabria tirrenica.

Le previsioni meteo per sabato 15 marzo

Giornata molto nuvolosa e piovosa al Nord e Toscana con possibili intensi rovesci; non esclusi locali temporali tra Toscana ed Emilia Romagna. Nuvolosità più irregolare alternata a schiarite ma comunque associata a piogge o rovesci sparsi intermittenti in Umbria, Lazio e Sardegna. Più soleggiato sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia anche se con la possibilità nel pomeriggio di isolati fenomeni su Marche e Puglia.

Temperature in calo in Sardegna e sul settore del basso Tirreno tra Calabria e Sicilia; nonostante ciò all’estremo Sud persiste il caldo anomalo. Venti tesi da sud tra Ionio, Salento e Adriatico meridionale; in rinforzo da sudovest (Libeccio) tra Mar Ligure e alto Tirreno e da nordovest (Maestrale) su Corsica e Sardegna.