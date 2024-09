Meteo: venerdì 27 tra caldo anomalo e forte maltempo, poi temperature in picchiata dal weekend

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano la fase di maltempo attesa soprattutto al Nord tra giovedì 26 e venerdì 27 settembre, accompagnata da venti meridionali che porteranno caldo anomalo al Centro-Sud e sulle Isole.

La responsabile sarà una nuova perturbazione, la terza a colpire l'Italia in meno di una settimana, che si allontanerà dal nostro Paese nella giornata di sabato.

Il maltempo tenderà quindi ad attenuarsi nell'ultimo weekend di settembre, quando tuttavia le condizioni meteo resteranno parzialmente instabili e assisteremo all'intensificazione di venti più freddi in arrivo dai Balcani. Il conseguente calo termico sarà sensibile e diffuso: la colonnina di mercurio scenderà inizialmente al Nord per poi precipitare in tutta Italia entro l'inizio della prossima settimana.

La tendenza meteo da venerdì 27 settembre

Il fronte in arrivo da giovedì insisterà sull’Italia anche nella giornata di venerdì 27 settembre.

Nel mirino soprattutto le regioni settentrionali, dove sono nuovamente attese precipitazioni intense: i fenomeni più significativi dovrebbero interessare le Alpi centro-orientali, il Friuli Venezia Giulia, l’alta pianura padana e la zona tra estremo Levante ligure e Toscana.

Nel resto del Nord-Ovest le precipitazioni tenderanno a cessare già nella notte tra giovedì e venerdì, e si osserverà dunque una rapida tendenza al miglioramento con la possibilità di schiarite anche ampie. Nel corso di venerdì qualche pioggia o rovescio isolato potrà invece estendersi anche verso l’Umbria e il Lazio. Nuvolosità in aumento in Sardegna, ma senza precipitazioni di rilievo, mentre il tempo resterà in prevalenza soleggiato al Sud e in Sicilia.

Sabato 28 settembre la perturbazione si sposterà verso i Balcani, ma alle sue spalle l'atmosfera resterà instabile per tutto il weekend. In particolare, sabato qualche pioggia residua potrà interessare la Campania, mentre al Nord-Est non si esclude qualche temporale in sviluppo tra pomeriggio e sera.

Domenica, poi, piogge e rovesci saranno probabili sul settore adriatico, dall’Emilia Romagna alla Puglia, e nelle zone interne della penisola.

Dopo il colpo di coda dell'estate, crollo termico entro l'inizio della prossima settimana

Tra giovedì e venerdì la perturbazione in transito attiverà forti venti meridionali che spingeranno verso l’Italia una massa d’aria eccezionalmente calda per la stagione. Il caldo anomalo si farà sentire soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, dove si profila un vero e proprio colpo di coda dell’estate: sono attese punte di 30 gradi, e possibili picchi localmente più elevati al Sud e in Sicilia.

Quando poi la perturbazione si allontanerà dall'Italia, nel corso del weekend, assisteremo al rinforzo di venti settentrionali che trasporteranno verso l'Italia una massa d'aria più fredda in arrivo dai Balcani. Sabato le temperature inizieranno a calare al Centro-Nord, poi in tutto il Paese tra domenica e l'inizio della prossima settimana.

L'afflusso di aria fredda spingerà la colonnina su valori anche al di sotto della media stagionale, con un crollo termico che all'inizio della settimana potrà far registrare anche oltre 10 gradi in meno rispetto a venerdì.