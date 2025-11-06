FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: venerdì 7 al via una fase di maltempo con piogge intense e...

Meteo: venerdì 7 al via una fase di maltempo con piogge intense e forti venti

Tra venerdì 7 e il fine settimana dell'8-9 novembre due perturbazioni porteranno maltempo intenso al Centro-Sud e nelle Isole: previsioni meteo.
Previsione6 Novembre 2025 - ore 13:08 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Novembre 2025 - ore 13:08 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione numero 2 di novembre, responsabile di un peggioramento con fenomeni localmente intensi a iniziare dalla Sardegna e in estensione fin dalle prime ore di venerdì 7 alla Sicilia, al Sud, alla Liguria e ai versanti tirrenici, darà il via ad una fase instabile che fino a domenica 9 vedrà nubi, rovesci e forti venti al Centro-Sud e Isole.

Infatti, nella seconda parte di sabato 8 un altro sistema nuvoloso (perturbazione nr.3), associato a un vortice ciclonico in avvicinamento dalle Baleari, percorrerà una traiettoria simile, investendo Sardegna, Sicilia, regioni meridionali e spingendosi probabilmente fino a quelle centrali adriatiche.

Durante tutto il fine settimana al Nord le condizioni meteorologiche non cambieranno più di tanto, rimanendo improntate alla stabilità, favorevoli ad una maggiore diffusione e persistenza di nebbie e nubi basse in pianura, oltre ad un graduale aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici.

Le previsioni meteo per venerdì 7 novembre

Di notte e al mattino piogge in Sardegna, Sicilia, Liguria e, più isolate, sulle coste toscane. Nebbie e nubi basse diffuse e a tratti fitte in pianura padana, coste di Veneto ed Emilia Romagna, valli del Centro.

Nel pomeriggio le piogge si estendono al basso Piemonte e a tutte le regioni tirreniche; rovesci e temporali anche forti in Sicilia, in spostamento di sera nelle regioni meridionali. Resistono i rasserenamenti al Nord-Est. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, Centro e Isole. Venti in deciso rinforzo sui mari di ponente e al Sud.

Le previsioni meteo per sabato 8 novembre

Nella prima parte della giornata molto nuvoloso con piogge e rovesci al Sud, sereno al Nord-Est, nuvolosità irregolare altrove. Nel pomeriggio cessano le precipitazioni al Sud, ma peggiora in Sardegna con piogge e rovesci che in serata si spingono in Sicilia, Campania e Lazio. Temperature in rialzo al Nord-Ovest, in generale calo altrove. Ventoso su tutti i mari del Centro-Sud e Isole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: oggi (6 novembre) ultime ore di stabilità. Poi peggiora: ecco dove
    Previsione6 Novembre 2025

    Meteo: oggi (6 novembre) ultime ore di stabilità. Poi peggiora: ecco dove

    Oggi (6 novembre) ancora un po' di stabilità sull'Italia dove, in serata, saranno evidenti i primi segnali di peggioramento. Le previsioni meteo.
  • Meteo, 6 novembre mite e stabile poi nuova perturbazione
    Previsione6 Novembre 2025

    Meteo, 6 novembre mite e stabile poi nuova perturbazione

    Alta pressione sull'Italia ma da venerdì il tempo peggiora a partire dalla Sardegna, in successiva estensione al Sud. Le previsioni meteo del 6-7 novembre
  • Meteo, 6 novembre stabile ma venerdì peggiora su alcune regioni: le previsioni
    Previsione5 Novembre 2025

    Meteo, 6 novembre stabile ma venerdì peggiora su alcune regioni: le previsioni

    Alta pressione ancora protagonista ma da venerdì 7 novembre si apre una fase di maltempo a partire dalla Sardegna. Le previsioni meteo
  • Meteo, alta pressione protagonista fino a giovedì: le previsioni
    Previsione5 Novembre 2025

    Meteo, alta pressione protagonista fino a giovedì: le previsioni

    Tempo stabile e clima diurno mite con forte escursione termica. Da venerdì nuova perturbazione su alcune regioni. Le previsioni meteo del 5-6 novembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend di maltempo con temporali e forti venti. Le zone colpite
Tendenza6 Novembre 2025
Meteo: weekend di maltempo con temporali e forti venti. Le zone colpite
La tendenza meteo per il fine settimana dell'8-9 novembre indica l'arrivo di una nuova e intensa perturbazione (la n.3) con forti temporali.
Meteo weekend, vortice ciclonico verso il Sud: la tendenza
Tendenza5 Novembre 2025
Meteo weekend, vortice ciclonico verso il Sud: la tendenza
Weekend dell'8-9 novembre con piogge e temporali al Sud a causa di un vortice di bassa pressione. Più stabile al Nord. La tendenza meteo
Meteo: da venerdì 7 novembre ritorna il maltempo. Ecco dove colpirà
Tendenza4 Novembre 2025
Meteo: da venerdì 7 novembre ritorna il maltempo. Ecco dove colpirà
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana conferma un cedimento dell'anticiclone e un ritorno a condizioni di maltempo su diverse regioni
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 06 Novembre ore 17:03

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154