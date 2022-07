Meteo, venerdì 15 luglio rischio di 40 gradi in Val Padana

Da giovedì prenderà il via una nuova ondata di caldo, la quarta della stagione, determinata dal rinforzo dell’Anticiclone Nord-Africano: sono attese temperature molto elevate e di gran lunga al di sopra delle medie stagionali con punte di 40 gradi anche al Nord.

Meteo, venerdì caldo africano in aumento: punte di 40 gradi in Val Padana

Venerdì sarà una giornata soleggiata e stabile ovunque con solo qualche annuvolamento sui rilievi, in particolare sulle Alpi centro-orientali, con lo sviluppo di brevi temporali sulle Alpi orientali.

Caldo in intensificazione con valori molti vicini ai 40 gradi in Pianura Padana e caldo in aumento anche nelle altre zone, con picchi di 36-37 gradi in particolare sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e zone interne del Sud.

Nel fine settimana temporaneo e breve calo termico per l’afflusso di aria meno calda ma con valori comunque elevati e punte di 35-37 gradi, soprattutto sulla bassa Pianura Padana e nelle zone interne. Sabato 16 luglio saranno ancora possibili brevi rovesci o temporali pomeridiani sulle Alpi orientali mentre da domenica non dovrebbero più verificarsi episodi instabili per il rinforzo dell’alta pressione. Non mancheranno addensamenti nuvolosi sui rilievi nel pomeriggio.

Nei giorni successivi, in particolare da lunedì-martedì, arriverà aria più calda di matrice sub-tropicale con un nuovo aumento delle temperature che da mercoledì toccheranno punte intorno ai 40 gradi con rischio di record per il mese di luglio.