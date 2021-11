La seconda parte della settimana sarà segnata da condizioni meteo decisamente instabili, con fasi di maltempo intenso che nel fine settimana culmineranno nel primo vero assaggio d’inverno della stagione.

In particolare, dopo il forte maltempo previsto per giovedì, venerdì 26 novembre la pioggia insisterà soprattutto sul versante tirrenico della Penisola e in Sardegna, dove ci sarà il rischio di precipitazioni localmente intense. Pioverà anche su parte del Nord-Est, con neve oltre i mille metri, soprattutto nella prima parte della giornata.

La tendenza meteo per l’ultimo weekend di novembre

La giornata di sabato 27 novembre sarà segnata dal maltempo in gran parte del Paese, con piogge localmente intense, vento forte e neve fino a quote piuttosto basse sulle nostre montagne. Al mattino pioverà al Nord-Est, su parte del Centro, sulle Isole maggiori e in Campania. Nel pomeriggio le condizioni meteo peggioreranno anche in Lombardia. La neve potrà raggiungere quote intorno ai 700-900 metri sulle Alpi.

Insieme al maltempo prenderà il via l’afflusso di aria fredda di origine artica e sabato i suoi effetti si faranno sentire soprattutto sulle Alpi, al Nord-Ovest e sulle Isole maggiori dove le temperature inizieranno a calare. I venti soffieranno fino a forti sul mar Ligure, sul Canale di Sardegna e sul mare Ionio.

Domenica la situazione meteo tenderà a migliorare nelle regioni settentrionali, mentre il maltempo insisterà soprattutto sulla Campania e sulla Calabria settentrionale dove ci sarà il rischio di temporali anche intensi. Le piogge interesseranno anche le Isole maggiori e parte del Centro, e alla fine della giornata si profila un nuovo peggioramento anche al Nord-Est. Il vento sarà ancora intenso soprattutto sulle Isole, sui settori centro-meridionali del Tirreno e al Sud, con raffiche di burrasca e rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Le temperature caleranno ulteriormente, soprattutto al Centro-Nord, ma secondo l’attuale tendenza meteo l’apice dell’irruzione artica si farà sentire soprattutto all’inizio della prossima settimana, quando la colonnina di mercurio precipiterà in tutto il Paese fino a valori per lo più inferiori alla media stagionale.