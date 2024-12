Meteo ultimi giorni del 2024: l'anno finisce all'insegna dell'anticiclone

La fine del 2024 è nel segno dell'anticiclone che garantirà negli ultimi giorni dell'anno un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud. Bel tempo e giorni climaticamente stabili. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, il 2024 termina con bel tempo e sole

Gli ultimi giorni del 2024 sono all'insegna dell'anticiclone: clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Piogge e nevicate quasi assenti con lo zero termico che sfiora i 3000 metri sulle Alpi. La parte finale del 2024 è nel segno del bel tempo con un clima di tipo "anticiclonico" ossia condizionato da condizioni meteo stabili e soleggiate con piogge e nevicate quasi del tutto assenti e temperature al di sopra della media del periodo. Da martedì 31 dicembre si delineano foschie e nebbie in pianura Padana e annuvolamenti tra la bassa Liguria e Toscana con il ritorno di piogge nelle ore successive a Capodanno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 28 dicembre 2024: bel tempo con cielo sereno in buona parte del paese ad eccezione di qualche annuvolamento nelle regioni del Sud. Le temperature nelle prime ore del mattino fanno registrare valori sotto lo zero nelle pianure del Nord e in alcune zone del Centro, mentre le massime sono stabili con valori ben superiori alla norma. Anche domenica 29 dicembre bel tempo con sole da Nord a Sud con il rischio di qualche nuvola solo tra Calabria e Sicilia. Stabili le temperature.

Che tempo farà a Capodanno? La tendenza meteo

Come saranno gli ultimi giorni del 2024? Clima sereno e stabile in buona parte d'Italia considerando che le perturbazioni atlantiche interesseranno l’Europa settentrionale e i settori più orientali. Nel resto del continente l'alta pressione sarà protagonista con l'anticiclone che dominerà la scena meteo anche a Capodanno 2025 con un tempo stabile senza piogge e nevicate. Negli ultimi giorni del 2024 nebbie in aumento sulle pianure e lungo le coste adriatiche del Nord Italia. Particolare attenzione nella notte di San Silvestro visto che si delinea il rischio di nebbie localmente anche molto fitte. Non solo, sempre martedì 31 dicembre nuvole in aumento in Liguria, lungo le regioni tirreniche, in Sicilia e Sardegna ma senza piogge importanti.

Clima stabile anche nel primo giorno del 2025, mercoledì 1 gennaio, con sole e temperature stazionarie con valori ben superiori alla media del periodo. La tendenza meteo delinea un clima mite in Italia con una forte anomalia termica in montagna dove lo zero termico si spingerà verso i 3000 metri. Anche la notte le temperature saranno superiori allo zero con valori ben più alti di quelli previsti considerando il periodo dell'anno. Ancora incerta la tendenza meteo per i giorni successivi al Capodanno 2025, anche se sembra possibile un peggioramento del clima con il ritorno di piogge e maltempo già dal 2-3 gennaio 2025. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme e per restare aggiornati in tempo reale con maggiori dettagli.