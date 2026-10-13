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Meteo, ultime piogge e temporali al Sud: le zone a rischio martedì 13 ottobre

Tempo ancora instabile al Sud, con piogge e temporali soprattutto al mattino, poi si conferma un cambio di scenario. Le previsioni meteo
Previsione13 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione13 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Prima di abbandonare l’Italia la perturbazione numero 3 del mese, responsabile del maltempo di lunedì, martedì porterà ancora un po’ di instabilità meteo all’estremo Sud, mentre nel resto del paese il tempo risulterà nel complesso buono.

Nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà a spingersi con decisione sull’Europa occidentale, andando a interessare anche l’Italia e garantendo quindi prevalenza di tempo stabile e asciutto, sul nostro Paese, per tutta la parte centrale della settimana, fino a venerdì. Dal punto di vista termico - dopo il calo causato, tra ieri e oggi, da fredde correnti settentrionali al seguito della perturbazione - nei prossimi giorni le temperature torneranno gradualmente a salire in gran parte del Centro-Nord, dove si spingeranno nuovamente anche al di sopra della norma, mentre rimarranno più contenute al Sud. La tendenza per il fine settimana rimane invece piuttosto incerta, per cui vi consigliamo di seguirci con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 13 ottobre

Oggi un po’ di nuvolosità residua al Sud, con isolati rovesci e temporali, più che altro nella prima parte del giorno, su Puglia meridionale, Calabria e nord della Sicilia; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, a parte qualche temporaneo e innocuo annuvolamento. Temperature massime in rialzo in Emilia Romagna e nelle regioni del medio versante adriatico, in calo in gran parte del Sud. Ventilazione tesa settentrionale al Centro-Sud, con mari in generale mossi o molto mossi; localmente agitati il Basso Adriatico e lo Ionio.

 Le previsioni meteo per mercoledì 14 ottobre

Mercoledì prevalenza di bel tempo, con solo qualche velatura in transito ma nessuna pioggia da segnalare. Temperature in lieve rialzo al Centro-Nord, valori diffusamente tra i 22 e i 25 nelle Isole Maggiori, nelle regioni tirreniche e al Nord, con valori sopra la norma climatica; ulteriore leggero calo nel Sud peninsulare, dove le temperature risulteranno inferiori alla media stagionale, fatta eccezione per la Campania. Giornata ventosa al Centro-Sud, per venti settentrionali anche forti; mari molto mossi nel medio-basso Adriatico e nello Ionio.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Ottobre ore 11:25

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