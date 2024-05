Meteo, ultima settimana di maggio con pioggia o sole?

L'ultima settimana di maggio è all'insegna del maltempo con una nuova perturbazione, la n.12 del mese, che lambirà dapprima le regioni del Nord e successivamente quelle del Centro-Sud. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ancora piogge e maltempo in Italia

Dopo un weekend che ha segnato un miglioramento del clima al Centro-Nord è previsto un nuovo peggioramento complice il passaggio di due perturbazioni. La prima perturbazione, la n.12 del mese, è in arrivo da lunedì 27 maggio nelle regioni del Nord-Ovest per poi interessare anche il Nord-Est e il Centro-Sud con gli ultimi effetti che si faranno sentire entro mercoledì 29 maggio. La seconda parte della settimana è ancora segnata dal passaggio di nuove perturbazioni con effetti ancora rivolti al Nord e più marginalmente al Centro. Nelle regioni del Sud, infatti, il tempo si manterrà più stabile con una possibile rimonta dell'aria calda con temperature che sfioreranno i 30 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 27 maggio: bel tempo stabile a Centro-Sud, Sicilia e Sardegna, mentre nuvole in Emilia Romagna e lungo le coste dell’alto Adriatico. Nuovo sistema nuvoloso al Nord con il rischio di piogge, sin dalle prime ore del mattino, sulle Alpi occidentali e lombarde. Nel pomeriggio piogge e rovesci in Piemonte, Lombardia e Alpi orientali. Le temperature massime in calo a Nord-Ovest, mentre stabili nel resto del paese con picchi di anche 24 e 28 gradi.

Nella giornata di martedì 28 maggio tempo in miglioramento al Nord-Ovest con ampie schiarite anche lungo le coste tirreniche, nella bassa Calabria e nelle isole maggiori. Nel resto del paese alternanza di nuvole e piogge che interesseranno le zone del Centro-Sud, ma anche coste adriatiche e alto Ionio. In aumento le temperature massime a Nord-Ovest e in Sicilia, in calo al Nord-Est e al Centro.

Meteo prossimi giorni in Italia: nessuna fase anticiclonica

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana e i primi giorni di giugno non delineano alcuna fase anticiclonica. L'Italia si troverà in un flusso occidentale con sistemi nuvolosi e aree di instabilità con effetti che interesseranno maggiormente le regioni del Nord e solo marginalmente quelle del Sud. Anzi proprio nel weekend nelle regioni del Sud è possibile un incremento delle temperature, in particolare in Sicilia e Calabria, con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 30°. Al Centro-Nord temperature vicine alla norma.

Mercoledì 29 maggio nuovi episodi di instabilità climatica nelle zone interne peninsulari e locali rovesci o temporali che interesseranno anche il settore adriatico tra Abruzzo, Molise e Puglia. In aumento le temperature massime a Nord-Est con valori tra i 21-27°.

Da giovedì 30 maggio temperature massime in calo complice anche l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.13 di maggio, che interesserà le regioni del Nord con molte piogge, intense ed abbondanti, tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. Da venerdì 31 maggio i fenomeni temporaleschi si attenueranno al Nord per raggiungere il Centro e la Sardegna.