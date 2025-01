Meteo: tra oggi (mercoledì 8) e giovedì 9 veloce peggioramento. Nel weekend vortice gelido

La perturbazione numero 2 di gennaio si allontana nel corso della mattinata odierna (mercoledì 8 gennaio) anche dall’estremo Sud, garantendo una giornata senza precipitazioni di rilievo in gran parte del Paese, con l’eccezione di deboli nevicate in Valle d’Aosta. Dalla serata però con l’avvicinarsi della terza perturbazione dell’anno, tornano le precipitazioni sulle regioni settentrionali e in Toscana. Entro giovedì 9 pomeriggio la perturbazione si sarà già allontanata dalle regioni settentrionali, dopo aver coinvolto con deboli piogge anche altre regioni del Centro-Sud.

Venerdì 10 tempo in prevalenza stabile, in attesa dell’arrivo dai Balcani di una massa di aria fredda che darà luogo nel fine settimana ad un vortice di bassa pressione responsabile di condizioni di tempo molto instabile, con occasione per precipitazioni a tratti intense tra domenica 12 e lunedì 13 soprattutto al Centro-Sud, venti molto forti e temperature ben inferiori alla norma, con clima gelido al Nord e in parte del Centro. La tendenza descritta per il fine settimana è ancora affetta da un rilevante margine di incertezza, i dettagli saranno più chiari con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 8 gennaio)

Al Nord inizio di giornata con nebbie e nubi basse anche persistenti su bassa pianura lombarda, Veneto ed Emilia; deboli nevicate in Valle d’Aosta e rilievi piemontesi tra 600 e 1000 metri. Nel corso del giorno nuvolosità non compatta nel resto del Paese, con più spazi di sereno sul medio e basso Adriatico e in Sicilia; schiarite anche nella pianura piemontese. In serata prime deboli piogge in Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia; precipitazioni più diffuse nella notte al Nord e in Toscana; neve sulle Alpi dai 1000/1200 metri.

Temperature minime in calo quasi ovunque; massime in aumento in Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti moderati o forti occidentali o di Libeccio sui mari di ponente, in Sardegna, Liguria, coste tirreniche ed Emilia Romagna. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 9 gennaio

Tempo in miglioramento al Nord, con precipitazioni più insistenti fino a metà giornata al Nord-Est e in Emilia, nevose sulle Alpi orientali dai 1200 metri. Nuvole e piogge sparse nelle regioni tirreniche; più soleggiato in Puglia, Calabria e Sicilia.

Temperature minime in aumento, tranne all’estremo Sud; massime in rialzo su Venezie ed Emilia, senza grandi variazioni altrove. Ventoso per venti ancora occidentali o di Libeccio in Sardegna, al Centro-Sud e mari circostanti.