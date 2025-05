Meteo: 1 Maggio con sole e caldo anomalo, quanto durerà?

Tra giovedì 1° maggio e venerdì l’anticiclone nordafricano rimarrà stabilmente posizionato sulla nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato, piogge quasi del tutto assenti e temperature insolitamente alte, con possibili picchi intorno ai 30 gradi.

La situazione meteo cambierà gradualmente nel corso del fine settimana, per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la numero 1 di maggio) che già da sabato causerà un moderato aumento della nuvolosità e successivamente, nella seconda parte di domenica, il ritorno della pioggia a partire dal Nord-Ovest. Lunedì il maltempo si estenderà anche alle regioni centrali, e ci sarà il rischio di fenomeni intensi, con possibili nubifragi e grandinate. Con il graduale peggioramento del tempo è attesa anche un’attenuazione del caldo anomalo, specie al Centro-Nord dove il calo termico potrà risultare più brusco.

Le previsioni meteo per il Primo Maggio

La Giornata dei Lavoratori si aprirà con cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio osserveremo un temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi e Appennino centrale, comunque senza piogge; sempre tanto sole altrove.

Temperature massime in ulteriore aumento, quasi dappertutto comprese fra 22 e 28 gradi, con possibili picchi di 29-30 gradi. Venti di Maestrale al Centro-Sud, moderati su Ionio e Basso Adriatico, per lo più deboli altrove; mossi lo Ionio e il Basso Adriatico, calmi o poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 2 maggio

Venerdì in tutta Italia il tempo sarà soleggiato e stabile durante tutto il giorno.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggera crescita: massime in generale comprese fra 23 e 29 gradi, con possibili punte di 30-31 gradi. Venti in prevalenza di debole intensità, mari per lo più calmi o poco mossi.