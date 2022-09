Meteo, da metà settimana tornano i temporali: ecco dove, le località coinvolte

Torna il maltempo in Italia. Nella parte centrale della settimana il passaggio di una perturbazione atlantica porterà piogge e rovesci, anche localmente intensi, in buona parte del Centro-Nord. Al Sud ed Isole persisterà il caldo con temperature estive. Ecco le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Meteo, rovesci e temporali intensi al Centro-Nord. Ecco quando

La prima settimana di settembre all'insegna del bel tempo lungo tutto lo stivale. Attenzione però: da mercoledì 7 settembre le previsioni meteo segnalano uno stravolgimento climatico che interesserà principalmente il Centro-Nord. Complice il passaggio di una perturbazione atlantica, la n.3 del mese, rovesci e temporali intensi sono previsti in buona parte delle regioni settentrionali e centrali. Nulla cambia, invece, al Sud ed Isole dove il clima si manterrà tipicamente estivo con sole, caldo e temperature al di sopra della media del periodo con picchi di anche 35°C.

Nella giornata di mercoledì 7 settembre le previsioni meteo segnalano la presenza di nuvolosità in buona parte delle regioni del Nord e centrali con il passaggio di piogge e temporali, anche localmente intensi, che interesseranno dapprima le Alpi e Nord-ovest per poi spostarsi verso Toscana, Umbria e Lazio e in serata anche verso il Piemonte e la Lombardia. Le temperature massime subiranno un calo al Nord, mentre manterranno valori intorno ai 30° al Sud e Isole. Anche giovedì 8 settembre sarà all'insegna di pioggia e maltempo in diverse regioni del Centro-Nord, anche se i fenomeni temporaleschi si dirigeranno pure verso la Campania. Al Sud e isole maggiori sole e bel tempo con temperature che sfioreranno i 35°.

Meteo, come sarà il weekend del 10-11 settembre? La tendenza è ancora incerta

Dopo il maltempo al Centro-Nord e sole e caldo al Sud, come sarà il secondo weekend di settembre? Dopo la presenza a metà settimana di nuvolosità diffuse e piogge in buona parte delle regioni settentrionali e centrali, il fine settimana si preannuncia con condizioni di variabilità climatica.

Nella giornata di venerdì 9 settembre persiste il rischio di piogge e rovesci al Nord tra Lombardia, Triveneto, Emilia e alta Toscana. Nel resto del paese si alterneranno nuvole e sporadiche piogge che interesseranno anche l'Appennino centrale, Lazio e Campania. Nel resto del Sud e Isole persiste un clima caldo e tipicamente estivo con la colonnina di mercurio che toccherà 35° in Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Naturalmente si tratta di previsioni, visto che la tendenza meteo per il weekend è ancora molto incerta. Se venerdì 8 e sabato 9 settembre sembrano essere all'insegna di nuvole e piogge, la situazione potrebbe migliorare da domenica 11 settembre. Si tratta di una fase passeggera visto che per l'inizio della prossima settimana è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.4 del mese, che stravolgerà ancora le condizioni meteo!