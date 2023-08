Meteo Italia, torna il caldo africano per 10 giorni. Ecco dove e le previsioni

Caldo africano e temperature in aumento. Si preannuncia un Ferragosto bollente in Italia con il rinforzo dell'alta pressione sub-tropicale che, complice l'anticiclone africano, ha dato il via alla terza ondata di calore dell'estate. Ecco le previsioni meteo del weekend e dei prossimi giorni.

Meteo Italia, caldo in rimonta nel weekend

L'estate 2023 entra nel vivo nella settimana di Ferragosto con la terza ondata di calore della stagione. La presenza dell'anticiclone nordafricano si conferma nel Mediterraneo e sull’Italia con una massa d'aria sub-tropicale destinata a durare per un lungo periodo di tempo lungo tutto lo stivale. Temperature in aumento con valori di gran lunga superiori alla media del periodo con picchi di anche 35-36°. La terza ondata di caldo dell'estate 2023 si prospetta intensa, ma non estrema come la seconda che ha fatto registrare nel mese di luglio delle temperature da record rendendolo uno dei mesi più caldi di sempre!

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 12 agosto: tempo soleggiato da Nord a Sud con qualche annuvolamento solo al Nord e sulle regioni meridionali. Nelle prime ore del pomeriggio, addensamenti anche a ridosso dei rilievi, ma sono da escludere piogge se non lungo l'arco alpino. In aumento le temperature massime al Centro-Nord e in Sardegna con picchi che superano anche i 33-35 gradi. La media dei 30°, invece, si registra nel resto del paese. Per la giornata di domenica 13 agosto ancora sole lungo tutto lo stivale con possibili annuvolamenti sulle Alpi dove non si escludono rovesci o temporali. Caldo ed afa in aumento con le temperature che toccheranno anche i 34-36° al Nord, regioni centrali e Sardegna.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Che tempo farà dopo Ferragosto? Dopo la riconferma dell’alta pressione di matrice africana solidamente estesa verso il Mediterraneo centro-occidentale, anche la seconda parte del mese di Agosto è all'insegna del caldo. Le attuali proiezioni meteo, infatti, delineano una intensificazione della massa d'aria calda all’interno dell’anticiclone con l'arrivo di una nuova ondata di calore destinata a durare per le prossime settimane. Ancora caldo ed afa intensi, ma non come successo nel mese di Luglio quando si sono registrate temperature da record. Durante il giorno la colonnina di mercurio toccherà i 35° con valori leggermente più alti al Centro-Nord, mentre lo zero termico si avvicina a quota 4500 metri.

La tendenza meteo dei prossimi giorni è all'insegna della stabilità con clima soleggiato, caldo e qualche breve episodio di instabilità limitato nei rilievi del Nord come il settore alpino e il settore centro-occidentale delle Alpi. Nel resto d’Italia la giornata di Ferragosto sarà calda con sole e temperature intorno ai 30° e picchi di anche 35-37° al Nord.