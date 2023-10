Meteo, tendenze: le previsioni dalla prossima settimana fino ad Halloween e il 1°Novembre 2023

Cosa dicono le ultime tendenze meteo? Quali sono le previsioni fino ad Halloween e il 1° Novembre 2023? Che tempo farà e cosa dobbiamo aspettarci? Ecco tutte le ultimissime in merito.

Previsioni meteo prossima settimana: in arrivo nuovo peggioramento

E' in arrivo un nuovo peggioramento. Lunedì avremo tempo in prevalenza stabile, poi arriverà un’altra intensa perturbazione che da martedì porterà un nuovo e deciso peggioramento in parte del Centro-Nord e in Sardegna. Si attendono piogge e temporali anche di forte intensità. Le temperature oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo, con un po’ di caldo che resisterà solo all’estremo Sud. Il resto della settimana? Avremo un'alternanza di fasi soleggiate e asciutte e altri momenti piovosi, con l’alta pressione sempre lontana dall’Italia.



Insomma quella dal 23 al 29 ottobre 2023 sarà una settimana molto movimentata dal punto di vista meteorologico. Il motivo? A causare grosso movimento sarà l'alternanza con nuove fasi perturbate in arrivo sull’Italia. La prima perturbazione in arrivo tra martedì e mercoledì attiverà un’intensa corrente Sciroccale.

Quest'ultima farà risalire temporaneamente le temperature al Centro-Sud. Si raggiungeranno nuovamente valori tipicamente estivi con, sulle Isole maggiori e nel settore tirrenico, picchi di 35 gradi. Nella parte finale della settimana vi sarà poi una nuova fase piovosa. La settima perturbazione arriverà tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre.

Tendenze per Halloween e il 1° Novembre 2023: che tempo farà?

Le tendenze meteo per la settimana dal 30 ottobre al 5 novembre sono ancora piuttosto incerte. Non è ancora possibile stabilire con certezza che tempo farà per Halloween e per il 1° Novembre 2023 e capire se l'eventuale ponte risulterà bagnato o fortunato.

Sembra però che le perturbazioni atlantiche possano protrarsi dal weekend del 28 e 29 ottobre fino alla festività di Ognissanti, con la possibilità di precipitazioni anche intense e ben sopra le medie di stagione. Insomma dalle ultime tendenze la notte delle streghe sarà bagnata e si dovranno organizzare feste al chiuso e non all'aperto. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli è bene seguire i prossimi aggiornamenti.