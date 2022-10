Meteo, tendenza: nel fine settimana torna l’anticiclone africano, prima un’ultima perturbazione

L'estate non è ancora finita se consideriamo le previsioni meteo del terzo fine settimana di Ottobre. Il weekend del 15-16 ottobre, infatti, è all'insegna del bel tempo complice una rimonta dell'alta pressione sud tropicale che porterà condizioni di stabilità in tutto il paese. Caldo e temperature in aumento con punte che al Sud e Isole sfioreranno i 30°.

Meteo Italia, torna l'anticiclone africano con temperature in aumento

Una rimonta dell’alta pressione sud tropicale è in arrivo per il fine settimana in Italia. Si preannuncia un weekend di sole e bel tempo lungo tutto lo stivale, anche se non mancheranno dei locali annuvolamenti che interesseranno nella giornata di sabato 15 ottobre le regioni del Nord. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano una condizione climatica stabile con il ritorno dell'anticiclone africano che potrebbe perdurare fino a metà della prossima settimana con temperature stabili e valori al di sopra della media del periodo. La situazione dovrebbe migliorare ancora di più da domenica 16 ottobre con un possibile aumento delle temperature che, complice anche l’innesco dei venti di Scirocco, potrebbero toccare i 30 gradi in Sardegna.

Ma andiamo per gradi: mercoledì 12 ottobre le previsioni meteo segnalano un peggioramento del meteo in Sardegna con piogge e nuvole. Nel resto del paese cielo da poco a parzialmente nuvoloso con qualche possibile rovescio solo sulle zone alpine, nell’interno del Centro e sulla Sicilia occidentale. Le temperature massime segnano un lieve calo in Sardegna, ma sempre con valori compresi tra i 20-24° e picchi di anche 26°.

Meteo, le tendenze dei giorni successivi

Giovedì 13 ottobre, invece, il tempo peggiorerà un po' ovunque con piogge e temporali previsti in Calabria, Basilicata, sud della Campania e Salento, ma anche Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise. Banchi di nebbia e annuvolamenti nelle prime ore del mattino lungo la fascia centrale della pianura padana, mentre nel primo pomeriggio non si escludono possibili rovesci sulle Alpi centro orientali. Le temperature in lieve calo.

Per la giornata di venerdì 14 ottobre è previsto un clima perlopiù variabile complice la fine della perturbazione n.3 di Ottobre diretta altrove e l'arrivo di un flusso di correnti nord occidentali. Possibili rovesci potrebbero registrarsi nelle prime ore del mattino in Toscana e successivamente anche in Calabria e Sicilia. Al Nord, invece, nuvole e clima instabile con possibili precipitazioni lungo la barriera alpina.