Meteo, temporali e piogge segneranno l'inizio dell'estate meteorologica

L'estate meteorologica inizia nel segno del maltempo. L'anticiclone è ancora ben lontano dall'Italia e anche il weekend del 2 giugno si preannuncia climaticamente instabile con rischio piogge e temporali. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, le previsioni di fine maggio e inizio giugno

L'alta pressione è ancora molto lontana dall'Italia alle prese con un debole centro depressionario legato alla perturbazione n.8 di maggio che ha riportato ancora maltempo lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo dei prossimi giorni sono ancora all'insegna della instabilità con la presenza di numerosi acquazzoni e temporali che interesseranno il Centro-Sud. Non solo, proprio durante il ponte del 2 giugno è previsto un peggioramento del tempo complice il passaggio della prima perturbazione del mese che si farà sentire maggiormente sulle regioni del Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 31 maggio 2023: alternanza tra sole e nuvole da Nord a Sud. Non si escludono rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, buona parte delle regioni del Centro, ma anche Campania, Basilicata. Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le temperature in leggero calo con valori vicini alla media del periodo. Giovedì 1 giugno nuvole in Abruzzo, Molise, nelle regioni del Sud, Sicilia e Sardegna interessate anche da piogge. Le previsioni confermano una instabilità climatica con rovesci e temporali che si faranno sentire maggiormente nelle regioni del Centro-Sud. Al Nord qualche sporadica pioggia, ma il tempo sarà perlopiù soleggiato. Le temperature stazionarie con qualche picco di anche 25-26° nelle zone più calde.

Meteo, la tendenza per il ponte del 2 giugno: che tempo farà?

Ma passiamo alla tendenza meteo per il ponte del 2 giugno, il primo lungo weekend estivo. Grande assente sarà ancora l'anticiclone con una condizioni climatica instabile e variabile caratterizzata da rovesci, piogge e temporali. Venerdì 2 giugno, dopo una mattinata abbastanza tranquilla, durante le ore più calde ci saranno rovesci e temporali che interesseranno le Alpi, ma anche le zone interne e di montagna del Centro-Sud. Non si escludono fenomeni temporaleschi anche nelle zone della pianura emiliana e pedemontane a ridosso delle Prealpi centro-orientali. Stabili le temperature con valori quasi estivi e picchi di anche 25° al Centro-Nord.

Nel primo weekend di giugno, sabato 3 e domenica 4, ancora piogge e rovesci al Nord non solo nelle zone di montagna, ma anche in pianura. Al Centro-Sud, invece, ancora instabilità con lo sviluppo di piogge e temporali nelle zone interne e montuose, più diffusi al Centro e in Sardegna, più scarsi al Sud e in Sicilia. In leggerissimo calo le temperature in particolare al Centro-Nord.