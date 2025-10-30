FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, tra piogge e schiarite: temporali ad Halloween, sabato di sole e poi maltempo. Le previsioni

Le previsioni meteo in vista di Halloween e del weekend di Ognissanti: che tempo farà in Italia?
Clima30 Ottobre 2025 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it
L'ultima perturbazione di ottobre 2025 sta attraversando gran parte dell'Italia; in particolare piogge e temporali nelle regioni del Centro-Nord, mentre da domani il maltempo è previsto anche al Sud. Le previsioni meteo.

Meteo Halloween: maltempo diffuso in Italia

L'Italia è nella morsa del maltempo per la perturbazione n.10 di ottobre che sta ultimando il suo passaggio interessando principalmente le regioni del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi diffusi e violenti tali da far scattare lo stato di allerta meteo. Nel corso della giornata di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Nord, ma anche Sicilia e Sardegna. Da domani, venerdì 31 ottobre, gli effetti della perturbazione n.10 raggiungeranno anche il Sud prima di allontanarsi definitivamente dal nostro Paese. Nonostante la forte ondata di maltempo e cielo coperto le temperature resteranno miti considerando il periodo con anomalie termiche al Sud per la presenza di caldi venti di Scirocco.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 30 ottobre 2025: nuvole lungo tutto lo stivale con piogge sin dalle prime ore del mattino al Nord. Tra le regioni più colpite: Liguria, Lombardia e Triveneto. Il maltempo non risparmia nemmeno il Centro con rovesci tra Toscana, Umbria e Marche e infine sulla Sardegna. La situazione è destinata a peggiorare nel pomeriggio con fenomeni temporaleschi ancora più intensi su Liguria, Emilia Romagna e Veneto e in serata anche su Toscana, Sicilia, Campania e Calabria. Le temperature massime in lieve aumento al Nord con valori leggermente al di sopra della media del periodo, mentre in calo al Centro e Sardegna.

Nella giornata di Halloween, venerdì 31 ottobre 2025, ancora nuvole diffuse con piogge sin dal mattino nelle regioni di Nord-Est e in particolare sul Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio il maltempo raggiungerà le regioni del Centro-Sud con temporali sparsi e insistenti, mentre in serata è previsto un miglioramento generale. Stabili le temperature con valori in alcune regioni anche in lieve aumento.

Meteo, che tempo farà nel weekend di Ognissanti? La tendenza

Le previsioni meteo in vista del weekend di Ognissanti, sabato 1 e domenica 2 novembre, delineano una parentesi di relativa stabilità. Sabato 1 novembre torna il sole e si preannuncia una giornata tranquilla, prevalentemente nuvolosa ma senza fenomeni significativi. Non si esclude qualche pioggia debole e isolata su Liguria, Friuli Venezia Giulia e settori ionici di Calabria e Sicilia. Le temperature restano miti con valori superiori alla media stagionale.

Da domenica 2 novembre, invece, è previsto un peggioramento del clima nelle regioni settentrionali per l'arrivo della prima perturbazione del mese. Piogge e temporali, anche intensi, nelle zone di Nord-Est in estensione nelle regioni del Nord e Toscana. Nel resto del Paese nuvole con temperature miti con picchi di anche 22-24°.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

La prima settimana di novembre si aprirà all'insegna di un clima instabile e variabile. Nelle regioni del Sud non si escludono fenomeni temporaleschi deboli e isolati per via degli effetti della perturbazione n.1 del mese. Da martedì 4 novembre, invece, torna il bel tempo con la rimonta dell'alta pressione sull'Europa centrale. Clima stabile e soleggiato al Centro-Nord, mentre al Sud persisterà un clima variabile. In lieve calo le temperature a metà settimana.

In vista del weekend successivo le previsioni delineano il consolidarsi dell'alta pressione con un clima stabile e soleggiato. Come sempre per conferme su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

