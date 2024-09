Meteo, temperature in calo in tutta Italia, torna la neve sulle Dolomiti

L'Italia è nel pieno della tempesta Boris, così soprannomina dall'Areonautica Militare, che ha fatto crollare le temperature da Nord a Sud per l'arrivo di una forte ed intensa perturbazione. Piogge e temporali, accompagnati da una massa d'aria fredda, caratterizzano il secondo weekend di settembre. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, tempo perturbato con nubifragi e nevicate

L'estate è oramai un ricordo visto che l'Italia sta facendo i conti con una forte ed intensa ondata di maltempo. Fenomeni temporaleschi intensi sotto forma di nubifragi e grandinate sono previsti in queste ore dapprima nelle regioni del Nord e poco dopo anche al Centro-Sud con venti di burrasca che raggiungeranno anche i 70-90 km/h in Sardegna. In brusco calo le temperature con valori che segnano almeno 6-7° in meno rispetto ai giorni scorsi come se fossimo in pieno ottobre.

La responsabile di questo cambiamento climatico è la perturbazione n.4 del mese che coinvolge le regioni del Nord e di Nord-Est interessando anche il settore peninsulare. Clima di stampo autunnale con temperature fino a 6-7 gradi sotto la media e giornate molto ventose. Fortunatamente nel weekend è previsto un miglioramento complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani con un conseguente aumento delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 13 settembre: bel tempo soleggiato al Sud e Isole, mentre nuvole nel resto del paese. Non si escludono piogge e precipitazioni su Emilia orientale, Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Calabria tirrenica. Sull’Alto Adige settentrionale, invece, torna la neve anche al di sotto dei 1500 metri. Le temperature segnano un calo quasi ovunque: dall'Emilia Romagna alle regioni del Centro-Sud, ma anche nelle Isole dove le massimo sfiorano i 20°.

Sabato 14 settembre è previsto un miglioramento del tempo grazie all'allontanamento della perturbazioni, non si esclude nuvolosità variabile e irregolare con il rischio di piogge nel pomeriggio tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia e nelle Alpi orientali dove è prevista neve oltre i 1500 metri circa.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Le previsioni meteo delineano da domenica 15 settembre il definitivo allontanamento della perturbazione n.4 del mese dall'Italia. Il clima sarà in miglioramento con una giornata di sole lungo tutto lo stivale, non si esclude nuvolosità irregolare sull’estremo Nordest, sul medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno con il rischio di piogge modeste lungo le coste adriatiche della Puglia, nel Reggino e nel nord della Sicilia. In lieve aumento le temperature, anche se i valori saranno di gran lunga inferiori alla media del periodo con le massime che sfiorano i 20°.

Per l'inizio della prossima settimana in Italia è previsto l'arrivo di una massa d’aria ancora un po' fresca. La tendenza meteo prevede per lunedì 16 settembre una giornata dal tempo asciutto con pochi fenomeni temporaleschi confinati nelle regioni del medio Adriatico, in Calabria, Sicilia e a ridosso delle Alpi occidentali.

Da martedì 17 settembre, invece, è previsto un peggioramento del tempo con il rischio di piogge e temporali anche intensi al Sud e Isole, mentre clima instabile e variabile nella giornata di mercoledì 18 settembre con fenomeni intensi in risalita anche verso l’Abruzzo e le Marche. Come sempre vi invitiamo a continuare a seguirci per aggiornamenti sui prossimi giorni.