Meteo, stop alla pioggia: da giovedì 14 più sole e clima primaverile

Dopo settimane perturbate, le condizioni meteo tornano gradualmente più stabili: a partire da giovedì 14, infatti, le giornate saranno soleggiate o poco nuvolose da Nord a Sud. Le temperature in questi giorni stanno già aumentando e diventeranno complessivamente più miti, specie al Nord.

Da giovedì 14 più sole e clima primaverile: la tendenza fino al weekend

Più nel dettaglio, giovedì 14 sarà una giornata di tempo stabile, senza piogge di rilievo. Tempo prevalentemente soleggiato da Nord a Sud. Nelle ore più fredde formazione di nebbie nella bassa Val Padana. Venti deboli, ad eccezione di un moderato Maestrale in Puglia. Temperature miti e complessivamente primaverili: valori stazionari o in lieve aumento.

Nella giornata di venerdì 15 non sono previsti grandi cambiamenti, con cielo parzialmente nuvoloso in gran parte d'Italia, nubi ad alta quota al Centro-Nord e nuvolosità in aumento tra Liguria e alta Toscana. Temperature primaverili e venti deboli.

Questa situazione di tempo stabile proseguirà anche nel corso del weekend del 16 e 17 marzo, quando il cielo sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso, in assenza però di piogge di rilievo. Il clima resterà gradevole e primaverile.