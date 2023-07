Meteo Spagna, violenta alluvione a Saragozza: le strade diventano fiumi | Video

Ondata di maltempo senza precedenti in Spagna. Una terribile alluvione ha interessato nelle ultime ore la zona nord-orientale del paese e in particolare la città di Saragozza travolta da un'alluvione che ha trasformato le strade in fiumi. I video e le immagini sono impressionati.

Alluvione a Saragozza in Spagna: "Episodio senza precedenti"

Momenti di grande paura a Saragozza, cittadina dell'Aragona, regione della Spagna nord-orientale, colpita da una violentissima alluvione. Nel giro di poche ore è caduta tanta di quell'acqua da allagare le strade trasformatesi in dei fiumi. Tantissime le persone in difficoltà rimaste bloccate nelle proprie automobili e costrette a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Le immagini e i video impazzano sui social e mostrano come la città, la quinta della Spagna per numero di abitanti, sia stata letteralmente travolta dall'alluvione. Nei video, infatti, si vedono persone bloccate nelle proprie vetture e c'è chi perfino sale sul tetto dell'auto per mettersi in salvo. Diverse le macchine trascinate via dalla dall'acqua.

"Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato. Un episodio senza precedenti". Natalia Chueca, sindaca di Saragozza, commenta così sui social la violenta alluvione che ha interessato la regione della Spagna nord-orientale. Una vera e propria tempesta d'acqua ha messo in ginocchio l'intera città, fortunatamente non si segnalano feriti.

Spagna, ingenti danni dopo l'alluvione a Saragozza

L'alluvione che ha colpito al cuore la città di Saragozza, capoluogo dell'Aragona, ha fatto registrare ingenti danni. Se da un lato fortunatamente non ci sono feriti e incidenti gravi, dall'altro sono enormi i danni provocati dalla tempesta d'acqua caduta in poche ore sulla cittadina della Spagna nord-orientale. Non si contano, invece, le chiamate di soccorso arrivate ai vigili del fuoco da parte di cittadini spaventati e bloccati per le strade allagate.

Intanto il consiglio comunale di Saragozza ha comunicato che, in seguito all'alluvione e alle terribili condizioni meteo, sono temporaneamente sospesi tutti i servizi di trasporto pubblico. L'alluvione ha fatto registrare danni importanti anche nella città basca di Vitoria, capoluogo ufficiale della provincia di Álava.