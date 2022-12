Meteo Spagna, alluvione lampo in Extremadura, tra le più colpite la città di Badajoz. Le immagini

Foto da twitter

In Spagna si è verificata una alluvione lampo. La più colpita pare essere la città di Badajoz. Ecco cosa ci dicono le ultime notizie meteo riguardanti la cronaca delle ultime ore e alcune immagini dell'accaduto.

Spagna: intense piogge provocano allagamento e tanti danni

Nelle ultime ore in Spagna, a causa delle intense piogge, soprattutto in Extremadura, ovvero nelle zone della comunità autonoma nella parte sudoccidentale della penisola iberica, si è sviluppata una vera e propria alluvione, con allagamenti e tanti danni.

Está siendo un día duro para #Badajoz. 200 personas evacuadas y aisladas en #Gévora y otras pedanías, inundaciones y puentes cortados, cuando hace solo 1 mes recordamos los 25 años de #LaRiada. Mi cariño y apoyo a todos los afectados. Mucha prudencia y cuidaos mucho esta noche. pic.twitter.com/DaYSjIQ4Dq — Erika Cadenas ♀💜 (@ErikaBadajoz) December 13, 2022

A Badajoz, ad esempio, la forza dell’acqua ha spazzato via un tratto di strada che collegava la città ad una vicina. Oltre a questo, a causa della furia dell'acqua, circa 200 persone hanno dovuto essere evacuate e hanno così passato la notte fuori. A La Roca de la Sierra, l’acqua è entrata nelle case dopo lo straripamento del torrente Rivera de Troya.

Nella provincia di Cáceres, invece, i Vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare diversi interventi a causa di numerosi allagamenti. A Cáceres è straripato la Ribera del Marco, e sono state interrotte diverse strade con grossi danni alla viabilità.

In generale l'acqua è entrata nelle case, nei locali commerciali, nei garage e nelle cantine, senza alcun tipo di controllo e distruggendo tutto ciò che incontrava durante il suo cammino. In alcuni comuni si sono accumulati fino a 100 litri di acqua per metro quadro. Nel distretto di Gévora alcune città e paesi sono rimasti completamente isolati.

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile spagnola nella sola notte del 13 dicembre sono state ricevute ben 484 chiamate a causa del maltempo e dei danni provocati dalla forti piogge. Oltre a questo sono stati registrati ben 593 incidenti. Di questi ultimi ben 324 si sono verificati nella provincia di Badajoz e 269 nella provincia di Cáceres a causa del forte maltempo che ha colpito queste zone.