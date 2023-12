Meteo, solstizio d'Inverno con clima primaverile e raffiche a 100 km/h. Le previsioni fino al Natale

Nei giorni che ci conducono al Natale le condizioni meteo saranno anomale sull'Italia, con sostanziale assenza di precipitazioni piovose e nevose in un contesto mite per il periodo.

Le previsioni meteo per il weekend della Vigilia e il Giorno di Natale

Venerdì 22 dicembre, giorno del solstizio d'Inverno, una nuova perturbazione (la numero 7 del mese) in arrivo dal nord Europa raggiungerà le Alpi in giornata per transitare poi rapidamente senza portare precipitazioni, tranne a ridosso dell'arco alpino e nel basso versante tirrenico, dove le nubi saranno più compatte e associate anche a qualche precipitazione.

Sarà però ancora una giornata molto ventosa, con venti di Maestrale in ulteriore intensificazione, molto forte sulle Isole, sul basso versante Tirrenico e in Calabria dove le raffiche potranno essere anche tempestose e superare i 100 km/h, con mari agitati.

Anche nelle zone alpine e le aree di pianura del Nord-Ovest saranno interessate da venti sostenuti, con föhn che darà luogo ad un rialzo termico con punte di 18-20 gradi in pianura. Possibili forti raffiche anche lungo i crinali dell'Appennino.

Le temperature avranno valori ben oltre la media anche nel resto d'Italia con punte superiori ai 20 gradi possibili sui settori adriatici, ionici e localmente nelle isole maggiori.

Sabato 23 la ventilazione non subirà modifiche sostanziali, con ancora forte maestrale sulle Isole e basso Tirreno, e venti intensi di föhn su Alpi e in pianura al Nord. Di conseguenza i mari intorno alle isole e il tirreno meridionale resteranno agitati, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Per quanto riguarda le condizioni meteo, sabato prevarranno su gran parte della Penisola il transito di nubi alte e innocue, senza precipitazioni di rilievo, con l'eccezione di settori alpini più settentrionali dove gli addensamenti nuvolosi daranno luogo a qualche isolata precipitazione, nevosa oltre i 1500 metri. Qualche pioggia possibile anche sul basso versante tirrenico, tra Calabria e Sicilia settentrionale.

Le attuali proiezioni per la Vigilia e il giorno di Natale, che dovranno essere confermate nei prossimi aggiornamenti, mostrano con buona probabilità l'assenza di piogge o nevicate in gran parte del Paese, con locali fenomeni possibili soltanto su medio-basso versante tirrenico. Le temperature saranno ancora superiori alla norma, con clima relativamente mite per il periodo, e limitatamente alla Vigilia, insisterà il vento di Maestrale sulle Isole maggiori, seppure in attenuazione rispetto alle giornate precedenti.