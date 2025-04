Svolta meteo entro il Primo Maggio: tanto sole e caldo anomalo. La tendenza

Dopo un lunedì segnato ancora da condizioni meteo instabili in alcune regioni, stando agli ultimi aggiornamenti meteo per il resto della prossima settimana si profila uno scenario più tranquillo, senza nuove perturbazioni in vista, e con temperature in aumento fino a valori superiori alla media: le zone più miti potranno registrare temperature tipiche di inizio estate.

La tendenza meteo fino al Ponte del Primo Maggio

Martedì 29 aprile a inizio giornata osserveremo una prevalenza di sole in gran parte delle nostre regioni, con l’eccezione di qualche annuvolamento in più sulle Isole maggiori. Nelle ore centrali della giornata si profila poi lo sviluppo di una nuvolosità cumuliforme nelle aree interne e montuose, che sarà seguito da qualche rovescio o temporale più probabile sulla Basilicata occidentale e nelle zone interne di Calabria e Sicilia. I venti saranno deboli e le temperature in diffuso aumento.

Il tempo diverrà ancora più stabile nella parte centrale della settimana. In particolare, mercoledì 30 aprile il rischio di qualche rovescio o temporale isolato dovrebbe essere limitato ai settori alpini centro-orientali, mentre nel resto del Paese si profila una giornata asciutta e per lo più soleggiata. Le temperature probabilmente aumenteranno ulteriormente, seppur in modo lieve.

Anche per giovedì 1 Maggio, Giornata dei Lavoratori, le attuali proiezioni mostrano un cielo sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque, con l’eccezione di occasionali rovesci pomeridiani non esclusi sulle Alpi orientali. Le temperature saranno superiori alla media ovunque e i venti deboli.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana è ancora piuttosto incerta, ma anche nel resto del ponte del Primo Maggio il tempo dovrebbe rimanere discreto per la maggior parte delle regioni, accompagnato da un clima mite. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli.