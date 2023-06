Meteo, sole e temperature in rialzo: arriva l'estate

Secondo le ultime previsioni meteo il sole e temperature in rialzo, di cui godremo nei prossimi giorni, porteranno finalmente l'estate nel nostro Paese. Arriva il tanto atteso caldo per la gioia anche dei vacanzieri che si trovano già nelle varie località balneari. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: ci attende una settimana bollente

Le previsioni meteo sottolineano la presenza sull'Italia dell’anticiclone Nord-Africano che nei prossimi giorni si rinforzerà sull'Italia, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e stabile, fatta eccezione per un po’ di instabilità residua sulla fascia alpina, lambita dalle correnti atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi. Cosa ci attende? Una settimana rovente: arriva l'estate sull'Italia. Tutti pronti per la prima ondata di caldo intenso di questa stagione?

Le temperature sono previste in graduale aumento. Il caldo diventerà intenso soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole nella parte centrale della settimana, quando sono attesi picchi di 35-36 gradi. In Sardegna, invece, si attendono perfino picchi da 40 gradi.

Le previsioni nel dettaglio: che tempo farà?

Che tempo farà nei prossimi giorni? Martedì 20 giugno si attendono nuvole e isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. Nel resto d’Italia avremo in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso. Si potrebbe verificare, infine, qualche temporaneo annuvolamento, nelle ore più calde del giorno, solo sulle pianure del Nord e sull'Appennino centrale. Le temperature? Massime quasi dappertutto in leggero aumento e per lo più comprese fra 29 e 34 gradi. Qualche punta di 35-36 gradi è possibile specie al Centro-Sud e nelle Isole.

In generale fino a venerdì 23 l’Italia sarà alle prese con la prima ondata di caldo di questa stagione estiva. Avremo un'anomalia termica molto marcata soprattutto in montagna, con lo zero termico sulle Alpi che si porterà anche oltre i 4.000 metri di quota. In Sardegna, inoltre, la massa d’aria alla quota di 1.550 metri circa avrà una temperatura di 10 gradi superiore a quella normale per questo periodo dell’anno.

Il caldo si farà sentire, in generale un po' ovunque, ma con picchi superiori ai 30 gradi soprattutto nelle seguenti località: