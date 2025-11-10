Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata, sotto il profilo meteorologico, dalla stabilità atmosferica e da temperature miti su tutta l’Italia. All’origine di questa situazione vi è la prevista espansione dell’anticiclone nordafricano sopra il Mediterraneo proprio nei giorni centrali della settimana.

Nel dettaglio, la giornata di giovedì 13 novembre vedrà cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree alpine, su gran parte del Centro-Sud e sulle isole. Cieli più grigi sull’Emilia, in Liguria, sulla bassa pianura padano-veneta e nel nord della Toscana, per la presenza di nubi basse, più dense nelle ore più fredde. Possibile formazione di nebbie al mattino sul basso Veneto e nelle valli dell’Umbria. Occasionali piovaschi nel Levante Ligure. Le temperature saranno in rialzo soprattutto al Nord nei valori minimi. Venti moderati di Scirocco nel canale di Sardegna; per lo più deboli altrove.

La fase stabile e mite dovrebbe proseguire fino a venerdì 14 novembre, poi nel weekend moderato peggioramento: la tendenza meteo

Venerdì 14 probabilmente la situazione risulterà simile a quella della giornata precedente. Nuvolosità bassa estesa sulle pianure del Nord e in aumento anche su Lazio, Umbria e Toscana; nebbioso sulla bassa val padana. Un po’ di nubi, localmente, anche in Puglia e sulla Sardegna tirrenica. Possibili pioviggini sulla Liguria centrale. Tempo prevalentemente soleggiato altrove. Temperature senza grosse variazioni e superiori alla norma, particolarmente al Nord e in Sardegna. Venti moderati di Scirocco nel canale di Sardegna e sui settori occidentali del mar Ligure e del mar Tirreno.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, nel corso del fine settimana si dovrebbe osservare un lento e graduale indebolimento del campo di alta pressione. Per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.