Meteo, si allontana l'aria fredda ma arriva ancora qualche pioggia: ecco dove. Le previsioni dal 9 aprile

Le correnti fredde si stanno attenuando, consentendo un graduale rialzo termico che riporterà le temperature nella media o leggermente oltre, grazie anche all’afflusso di aria via via più mite. Questa situazione sarà accompagnata dal rinforzo di un’area di alta pressione che, tuttavia, si mostrerà più efficace fra venerdì e sabato quando il tempo sarà stabile in tutto il Paese, mentre a breve termine, fino a giovedì, occorrerà fare i conti ancora con alcuni episodi di instabilità per lo più su Sardegna, regioni centrali e parte del Sud.

I dati attuali confermano poi un probabile peggioramento fra domenica e lunedì per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge principalmente al Centro-Nord. Nel fine settimana i venti di Scirocco, che anticiperanno il passaggio della perturbazione, contribuiranno a far salire diffusamente le temperature oltre i 20 gradi, fino a picchi intorno ai 25 gradi in Sardegna. Questo sistema nuvoloso darà il via ad una fase di tempo instabile e perturbato che caratterizzerà anche i giorni successivi, probabilmente fino a giovedì, con le precipitazioni più intense e diffuse soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 aprile

Nuvoloso all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, con isolate piogge o rovesci sull’isola. Maggiori schiarite altrove, ma con la presenza di un po’ di nuvole che si faranno più diffuse nel pomeriggio, quando saranno possibili alcune piogge o rovesci in Toscana, in successiva estensione a Romagna, Marche, Umbria e alto Lazio alla sera. Non si escludono brevi precipitazioni anche all’estremo Nord-Est e nel Levante ligure. Temperature massime in rialzo, ma ancora sotto la media al Sud. Venti meridionali in rinforzo su Tirreno e canali delle Isole, Maestrale in attenuazione intorno alla Puglia.

Le previsioni meteo per giovedì 10 aprile

Tempo stabile e soleggiato al Nord e all’estremo Sud, a parte delle modeste nubi in transito. Prevalenza di nuvole altrove, con qualche isolata pioggia o rovescio su Lazio, Umbria, sud delle Marche, Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio maggiori schiarite sulle coste del Centro; possibili brevi rovesci lungo l’Appennino centro-meridionale e sporadicamente anche nelle zone interne delle Isole e sulle coste campane. Generale miglioramento alla sera. Temperature in aumento, con punte intorno ai 20 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e nelle isole maggiori. Venti moderati orientali nei Canali delle Isole, leggero Maestrale in Adriatico.