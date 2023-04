Meteo, settimana “movimentata”: tornano piogge, aria fredda e qualche fiocco di neve

Dopo il weekend di Pasqua, l'Italia dovrà fare i conti con il passaggio di una nuova perturbazione che porterà piogge e rovesci nelle regioni del Nord e neve in montagna. Non solo, da giovedì in calo anche le temperature. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, tornano pioggia e neve: ecco dove

Dopo le festività di Pasqua con un rinforzo dell’alta pressione e un sensibile rialzo delle temperature, la seconda parte della settimana sarà segnata dal passaggio di una nuova perturbazione che riporterà il maltempo. Clima instabile con pioggia e temperature in calo da mercoledì per l'arrivo della perturbazione numero 3 del mese. Da giovedì 13 aprile, infatti, nelle regioni del Nord è previsto un ritorno del freddo con un sensibile calo delle temperature, mentre al Sud e in Sicilia sono previsti picchi di anche 25 gradi e oltre per effetto di un’intensa ventilazione meridionale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 12 aprile: nuvole e annuvolamenti al Nord con cielo coperto su Alpi, Lombardia e Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche, e Calabria tirrenica. Nel resto del paese bel tempo con il sole, anche se nel pomeriggio è previsto un peggioramento che interesserà principalmente le regioni settentrionali dove sono previsti temporali. Non solo, da segnalare anche nevicate sulle Alpi a quote elevate, ma in calo fino a 1500 metri nella notte sui rilievi di Lombardia e Nord-Est. Le temperature minime saranno in aumento con le massime che caleranno di molto nelle regioni del Nord, mentre in aumento al Centro-sud e Isole Maggiori.

Meteo, la tendenza e le previsioni dei prossimi giorni

Le previsioni meteo dei prossimi giorni segnalano da giovedì 13 aprile maltempo con temporali e piogge, anche di carattere intenso, in Liguria, Lombardia e Triveneto. Sulle Alpi lombarde e orientali previste anche nevicate da 1300-1500 metri. Nelle prime ore del pomeriggio schiarite al Nord-Ovest, anche se il maltempo continuerà a colpire il Nord-Est con il rischio di nubifragi e neve copiosa fino a 1200 metri. In calo le temperature con valori che saranno inferiori alla media del periodo al Nord, mentre in aumento al Sud e Isole.

Nella giornata di venerdì 14 aprile gli effetti della perturbazione si faranno ancora sentire, visto che il tempo sarà instabile per la presenza di piogge, rovesci e temporali anche a carattere di rovescio all’estremo Nordest e sulle regioni peninsulari. Non sono da escludere sull’Appennino centrale nevicate tra 1000 e 1400 metri circa. Ancora incerta la tendenza per il fine settimana, anche se le previsioni lasciano presagire un weekend all'insegna del maltempo per il passaggio della perturbazione n.4 di aprile.