Meteo, al via una settimana instabile e con piogge e temporali: le previsioni

Clima instabile e variabile in Italia sin dai primi giorni della settimana con piogge e temporali. L'autunno è arrivato e si fa sentire anche con un temperature in calo. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, maltempo da Nord a Sud e torna la neve

Nuvolosità in aumento in Italia nei primi giorni della settimana che si preannuncia all'insegna del maltempo complice il passaggio della perturbazione numero 5 del mese in arrivo dai Balcani. Il vortice ciclonico porterà una nuova intensa fase di maltempo con piogge, venti di burrasca e una massa d'aria fredda che farà calare le temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 16 settembre: nuvole in aumento da Nord a Sud, mentre cieli sereni con delle velature in Piemonte e Liguria. Non si escludono nel corso della giornata piogge e temporali su Venezie e Alpi orientali e la neve in Alto Adige dai 1.700 metri. Fenomeni temporaleschi anche nelle regioni del Centro-Sud ad eccezione di Marche e Toscana.

Temperature in calo. Nella giornata di martedì 17 settembre alternanza di nuvole e schiarite sulle Alpi del Triveneto, in Friuli Venezia Giulia, Nord-Ovest della Toscana e Sardegna. Piogge e rovesci, anche di forte intensità, sono previsti al Nord-Ovest, Emilia Romagna, buona parte del Centro-Sud e Sicilia. Ancora in calo le temperature.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: nuova fase di maltempo

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano ancora maltempo e piogge per tutta la settimana con l'alta pressione grande assente nel nostro paese. Il vortice ciclonico continuerà a dominare il bacino del Mediterraneo determinando una lunga ed intensa fase di maltempo con nuove precipitazioni e piogge che interesseranno diverse regioni italiane. Tra mercoledì 18 e venerdì 20 settembre previsti fenomeni temporaleschi intensi nelle regioni del Sud, ma anche in Emilia Romagna e Sardegna.

Non si escludono criticità importanti per la presenza di nubifragi e grandinate. Dal punto di vista delle temperature, i valori saranno di stampo autunnale con numeri al di sotto della media del periodo e in alcuni casi anche con -4/5° con temperature da metà ottobre. Un possibile miglioramento è previsto nel weekend con una attenuazione dell’instabilità atmosferica, ma si tratta di una tendenza e pertanto vi invitiamo come sempre a seguirci per ulteriori aggiornamenti.