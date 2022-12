Meteo, settimana di Natale con tempo stabile e temperature in rialzo: la tendenza

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo complice il passaggio della perturbazione n.9 di dicembre. Nei prossimi giorni però la tempesta si allontanerà con l'arrivo di una condizione climatica che segnerà la fine del divario termico tra Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia: pioggia, neve e maltempo con la perturbazione n.9

Il passaggio della perturbazione n.9 di dicembre si è fatta sentire con pioggia, rovesci e neve caduta anche a bassa quota in pianura. Dalla sera di venerdì 16 dicembre la tempesta abbandonerà l’Italia anche se per poco, visto che per la giornata di sabato 17 dicembre è attesa la perturbazione n.10 del mese che scivolerà dalle regioni del Nordest verso l’Adriatico accompagnata da un flusso d'aria fredda che interesserà tutta il paese facendo così venir meno quel divario termico degli ultimi giorni tra Nord e Sud. Da domenica 18 dicembre è previsto un miglioramento generale del clima con una fase di calma meteorologica che dovrebbe durare per tutta la settimana di Natale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 16 dicembre: tempo nuvoloso su gran parte d’Italia con piogge sparse al Nordest, regioni centrali tirreniche, Campania e Sardegna. Non solo, previste anche nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1000 metri. Le temperature massime in calo in Sardegna, ma in aumento nel resto d’Italia con picchi di quasi 25° al Sud.

Meteo, le previsioni del weekend pre Natale

Ma come sarà il tempo nel fine settimana che precede il Natale? Per la giornata di sabato 17 dicembre schiariate al Nord e Sardegna. Nel resto del paese tempo perlopiù soleggiato: dalla Puglia alla Basilicata, ma anche Calabria ionica e Sicilia con annuvolamenti in arrivo dalle prime ore del pomeriggio. Cielo nuvoloso e coperto sul Friuli Venezia Giulia, mentre clima instabile al Centro dove non sono da escludere brevi rovesci e temporali. Le temperature minime in lieve calo al Nordovest con possibili gelate all’alba. In calo anche le temperature massime al Centro-Sud e Isole.

Nella giornata di domenica 18 dicembre tempo perlopiù nuvoloso sulle regioni di Nord-Ovest: Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, ma il rischio pioggia è molto basso. Nel resto del paese tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso fatta eccezione per qualche evento meteorologico su Calabria ionica, nord ed est della Sicilia e basso Lazio. In calo le temperature da Nord a Sud. Le previsioni meteo dei giorni poco prima di Natale delineano il ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia che terrà ben lontane le perturbazioni atlantiche con un clima stabile, anche se non sempre soleggiato. Previsti, infatti, annuvolamenti in Liguria, aree di pianura del Nord e sull'alto Adriatico con qualche pioviggine possibile tra la Liguria, l'Appennino emiliano e l'estremo nord-ovest della Toscana.