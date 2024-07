Meteo, settimana al via con anticiclone africano e punte intorno ai 40 gradi. Le previsioni dal 29 luglio

L’alta pressione africana occuperà il Mediterraneo centrale e l’Italia nel corso di gran parte della settimana, mantenendo condizioni meteo in prevalenza stabili, con l’eccezione di un possibile sviluppo di temporali pomeridiani sulle Alpi. L’attuale intensa ondata di calore è quindi destinata a proseguire, così come proseguirà l’assenza di precipitazioni che sta aggravando l’estrema siccità che colpisce l’estremo Sud e soprattutto la Sicilia.

Le temperature massime, intanto, si mantengono ancora su valori superiori alla norma, con punte intorno ai 40 gradi in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e nelle Isole. Un ulteriore rialzo termico è previsto nella parte centrale della settimana anche nella pianura padano-veneta, con possibili picchi vicini a 40°C.

Il disagio notturno è accentuato, oltre che dai valori termici, anche dagli alti livelli di umidità che intensificano il disagio dell'afa.

Le previsioni meteo per lunedì 29 luglio

Lunedì al mattino un po’ di nuvolosità sparsa al Nord, specie sulle zone prealpine e in Piemonte; in prevalenza sereno nelle altre zone, a parte un po’ di nubi nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con un temporaneo aumento delle nuvole su Alpi e Appennini, con la possibilità di isolati e brevi rovesci soltanto sui rilievi abruzzesi.

Caldo ancora intenso e afoso, con un lieve calo delle temperature al Nord-Est e sul versante adriatico. Venti settentrionali anche moderati in Adriatico e nello Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 30 luglio

Martedì tempo stabile e soleggiato. Al mattino qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica e al Nord tra Piemonte, Lombardia, Trentino e Prealpi venete ma in graduale diradamento. Nel pomeriggio si formerà un po’ di nuvolosità sulle zone montuose del Nord, della Calabria e della Sicilia ma con basso rischio di fenomeni; non si escludono però isolati e brevi rovesci sulle Alpi occidentali del Piemonte.

Temperature in lieve calo al Centro-Sud tra il settore appenninico e il versante adriatico; picchi di 37-38 gradi sulle regioni tirreniche e nelle due Isole maggiori. Venti moderati settentrionali tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio con mari mossi; deboli altrove.