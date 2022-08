Meteo, settembre inizia sotto il segno dell’instabilità: le previsioni del tempo

Gli ultimi giorni del mese di agosto delineano una situazione climatica instabile, ma la situazione dovrebbe cambiare con l'arrivo di settembre. In arrivo pioggia e temporali dapprima al Nord e poi al Centro-Sud.

Meteo, in arrivo piogge e temporali diffusi al Nord e Centro-Sud

La fine dell'estate è sempre più vicina. Le previsioni meteo per la fine di agosto delinea uno smorzamento dell'instabilità climatica da lunedì 29 agosto complice un generale rialzo della pressione atmosferica favorito dalla rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Dopo una giornata all'insegna del bel tempo e del sole al Nordovest, coste tirreniche e Isole Maggiori, è previsto il ritorno della pioggia sulle Alpi, lungo l'Appennino settentrionale e le zone interne del Centro-Sud. Le temperature restano buone con una media compresa tra i 27 e 33 gradi.

Da martedì 30 agosto il passaggio della perturbazione n.7 del mese segna il ritorno delle piogge e dei temprali nella regioni del Nord. La situazione peggiorerà da mercoledì 31 agosto anche nelle regioni del Centro-Sud dove sono previsti rovesci e temporali anche localmente intensi. La pioggia non farà scendere la colonnina di mercurio visto che le temperature si manterranno estive con una media intorno ai 30° con un clima caldo, ma sopportabile. Il calo termico, invece, è previsto tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre con un nuovo rialzo solo nel fine settimana nelle centro-meridionali e Isole.

Meteo, la tendenza e le previsioni dei prossimi giorni

Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Sole e nuvole si alterneranno al Nord nella giornata di martedì 30 agosto con possibili rovesci previsti nelle prime ore del pomeriggio in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino ed Emilia. Nuvole e temporali sparsi previsti anche in Toscana e nord delle Marche, mentre nel resto del paese sole e bel tempo. Le temperature massime in lieve calo al Nordovest, mentre in risalita in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e Sud. La situazione sarà stravolta dall'arrivo della perturbazione n.7 del mese che, dopo aver interessato nella giornata del 30 agosto le regioni del Nord, si spingerà da mercoledì 31 agosto verso il Sud e Isole con fenomeni intensi in alcuni casi accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

I primi giorni di settembre saranno climaticamente variabili: si alterneranno nuvole e sole, pioggia e bel tempo, anche se la situazione potrebbe cambiare da domenica 4 per la rimonta dell’alta pressione che potrebbe riportare caldo, sole e temperature alte.