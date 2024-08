Meteo: settembre al via con caldo e qualche temporale. I dettagli

In questa ultima parte della settimana l’alta pressione africa a è tornata ad occupare con forza l’intera Penisola: sta garantendo un tempo per lo più soleggiato e molto caldo con pochi e brevi temporali pomeridiani sui rilievi. Le temperature stanno facendo registrare valori ben al di sopra delle medie stagionali, con massime quasi ovunque oltre 30 gradi e picchi anche di 37-38 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Poco cambierà nella giornata di domenica 1 settembre, a parte un moderato aumento dell’instabilità e quindi del rischio di temporali sulle zone alpine per l’avvicinarsi dalla Francia di una perturbazione atlantica (la n. 1 di settembre).

Nei primi giorni della prossima settimana aumenterà l’instabilità sull’Italia e il caldo si attenuerà leggermente anche se le temperature rimarranno comunque al di sopra della norma: la perturbazione in avvicinamento domenica al Nord scivolerà verso il Centro-Sud mentre le regioni settentrionali tra martedì 3 e mercoledì 4 settembre potrebbero essere interessate da altre perturbazioni in transito al di là delle Alpi.

Le previsioni meteo per domenica 1 settembre

Tempo nel complesso soleggiato anche se nel corso della giornata assisteremo al passaggio di un po’ di nubi medio-alte che a tratti renderanno il cielo poco o parzialmente nuvoloso. Inoltre, nel pomeriggio, nubi in aumento sulle zone montuose con rovesci o temporali sparsi sulle aree alpine con sconfinamenti sul Piemonte e in forma isolata anche lungo la dorsale appenninica e sui rilievi di Sicilia e Sardegna.

Caldo anomalo, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali: massime in generale comprese fra 30 e 36 gradi ma con picchi di 37-38 gradi sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli; da segnalare locali rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali, possibili raffiche nelle aree temporalesche e moderati venti orientali nel Canale di Sardegna che nel settore occidentale e meridionale risulterà mosso; un po’ mosso anche lo Ionio centrale.

Le previsioni meteo lunedì 2 settembre

Al mattino nubi in aumento al Centro-Nord e Isole con piogge sparse e locali temporali in Piemonte, Liguria e Lombardia. Da metà giornata aumento dell’instabilità e del rischio di precipitazioni anche su Alpi del Nord-Est, Emilia Romagna, regioni centrali, Sardegna, rilievi di Calabria e Sicilia.

Temperature in leggera diminuzione in Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico. Venti in prevalenza deboli; da segnalare locali rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali, possibili raffiche nelle aree temporalesche e moderati rinforzi da sud nel Canale di Sicilia; localmente un po’ mossi i mari intorno alla Sardegna.