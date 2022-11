Meteo, scatta l'allerta arancione e gialla al Sud: ecco le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo per la giornata di domani, martedì 29 novembre 2022 in Italia. A comunicarlo è stata la Protezione Civile che ha emesso un bollettino di allerta arancione e gialla per alcune regioni del Sud. Ecco i rischi e tutte le zone coinvolte nell'allerta.

Meteo, allerta arancione in Sicilia per il 29 novembre: le zone interessate

Prosegue l'ondata di maltempo che da alcuni giorni ha messo in ginocchio le regioni del Sud a causa di tempeste d'acqua, nubifragi e disagi di ogni tipo. Per la giornata di martedì 29 novembre 2022, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta arancione che è un'avviso di moderata criticità diramata in caso di fenomeni meteo diffusi, intensi e persistenti. A rischio è la regione Sicilia che, nella giornata di domani, dovrà fare i conti con una forte ondata di maltempo e una moderata criticità per rischio temporali. Ecco tutte le zone a rischio allerta pioggia:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Non solo, lo stato di allerta arancione riguarda anche il possibile rischio idraulico nelle seguenti zone della Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Infine l'allarme meteo riguarda anche una moderata criticità per rischio idrogeologico sempre in Sicilia nelle zone:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo gialla in Italia il 29 novembre: le regioni coinvolte

La Protezione Civile per la giornata di martedì 29 novembre ha diramato un bollettino anche di allerta meteo gialla per rischio temporali in Calabria nelle seguenti zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Non solo, lo stato di allerta è alto in Calabria anche per un possibile rischio idrogeologico nelle zone di:

Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale.

Infine scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone: